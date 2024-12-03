Touch Bar serve de inspiração para acessório compatível com Macs e até PCs

A Touch Bar, presente em modelos mais antigos de MacBooks Pro, foi um recurso controverso, pois apesar de oferecer funções multitarefa que facilitavam a navegação pelo macOS em inúmeras ocasiões, acabou ficando “manchado” por estar presente nos modelos de laptop com teclados que utilizavam o mecanismo “borboleta” — que veio a ser um tropeço da Apple tendo em vista que este tipo de teclado apresentava muitos problemas para os usuários.

No entanto, essa tecnologia também conquistou o coração de várias pessoas, tanto é que a startup ENIAC Technology iniciou uma campanha de arrecadação no Kickstarter para lançar a Flexbar, um dispositivo com funções muito parecidas com as da Touch Bar, com o diferencial de ser um gadget avulso que poderá ser conectado a partir de um cabo USB-C em Macs e até em PCs.

Confira um vídeo demonstrando o funcionamento do dispositivo:

A Flexbar oferece uma interface personalizável e adaptável para otimizar fluxos de trabalho, superando as limitações da Touch Bar. Compatível com macOS, Windows e dispositivos móveis, ela apresenta uma tela AMOLED 2K, conectividade USB-C, estrutura de alumínio e suporte magnético.

Os preços variam entre US$120 e US$150 durante a campanha Kickstarter, com valor sugerido de US$180 após o lançamento oficial.

Mais detalhes sobre o acessório podem ser conferidos nessa página.

via 9to5Mac