Vídeo: como gerenciar e liberar espaço no seu iCloud+

Nós em 2022 fizemos um vídeo completo sobre o iCloud+ — que é o nome que a Apple dá aos planos de armazenamento pagos no iCloud.

Mas e se você estiver com o espaço apertado por lá, talvez até já se vendo “obrigado” a fazer um upgrade de plano e gastar mais mensalmente?

No vídeo de hoje, damos várias orientações e dicas para você gerenciar e liberar espaço no seu iCloud+. Simbora:

Se você aprendeu nem que seja alguma coisinha com o vídeo, não esqueça de deixar um joinha lá no YouTube e de compartilhá-lo com parentes/amigos.

Isso nos ajuda demais! 😊