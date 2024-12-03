Navegue

Vídeo: como gerenciar e liberar espaço no seu iCloud+

Rafael Fischmann
03/12/2024 • 16:05
Nós em 2022 fizemos um vídeo completo sobre o iCloud+ — que é o nome que a Apple dá aos planos de armazenamento pagos no iCloud.

Mas e se você estiver com o espaço apertado por lá, talvez até já se vendo “obrigado” a fazer um upgrade de plano e gastar mais mensalmente?

No vídeo de hoje, damos várias orientações e dicas para você gerenciar e liberar espaço no seu iCloud+. Simbora:

Rafael Fischmann
Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
