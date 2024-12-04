Amazon lista iPhone 14 Plus entre os mais vendidos durante a Black Friday no Brasil

A Amazon revelou hoje o balanço dos itens mais vendidos durante a Black Friday no Brasil este ano, realizada entre os dias 22 de novembro e 2 de dezembro.
Segundo os dados da empresa, o iPhone 14 Plus foi um dos itens mais vendidos na promoção — sendo que os produtos das categorias cuidados pessoais, limpeza e suplementos tiveram o maior número de unidades comercializadas.
Confira a lista dos itens mais vendidos, abaixo:
- L’Oréal Paris – Elseve Óleo Finalizador Óleo Extraordinário Anti Frizz 100ml
- OMO – Lavagem Perfeita – Sabão Líquido 5L
- NIVEA – Hidratante Corporal Milk Pele Seca 400ml
- Caixa de Som Bluetooth JBL Partybox Stage 320
- Lola Cosmetics – Argan Oil 50ml
- Samsung Smart TV 70″ Crystal UHD 4K
- Apple iPhone 14 Plus (128GB)
- Smart Lâmpada Wi-Fi Positivo Casa Inteligente
- MamyPoko – Lenços Umedecidos Dia&Noite 200 Unidades
- Lola Cosmetics Morte Súbita – Máscara Super Hidratante 450g
- Black Skull – Creatine Turbo 300g
- Mala de Bordo em ABS Com 4 Rodas 360 – Roncalli Alemanha
- Downy Brisa de Verão – Amaciante Concentrado 3L
- Integralmédica – Creatina Monohidratada 100% 300g
- Café com Deus Pai 2025: Porções Diárias de Transformação
- NIVEA – Sabonete Líquido Óleo de Banho 200ml
Entre os produtos da própria Amazon, o Echo Dot, o novo Kindle e o Fire TV Stick HD foram os mais vendidos no período da oferta.
Alguém aí comprou algum desses? 😉
