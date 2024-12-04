Amazon lista iPhone 14 Plus entre os mais vendidos durante a Black Friday no Brasil

A Amazon revelou hoje o balanço dos itens mais vendidos durante a Black Friday no Brasil este ano, realizada entre os dias 22 de novembro e 2 de dezembro.

Segundo os dados da empresa, o iPhone 14 Plus foi um dos itens mais vendidos na promoção — sendo que os produtos das categorias cuidados pessoais, limpeza e suplementos tiveram o maior número de unidades comercializadas.

Confira a lista dos itens mais vendidos, abaixo:

Entre os produtos da própria Amazon, o Echo Dot, o novo Kindle e o Fire TV Stick HD foram os mais vendidos no período da oferta.

Alguém aí comprou algum desses? 😉

