Amazon lista iPhone 14 Plus entre os mais vendidos durante a Black Friday no Brasil

Luiz Gustavo Ribeiro
04/12/2024 • 16:41
WartinTech / Shutterstock.com
iPhone 14 Plus

A Amazon revelou hoje o balanço dos itens mais vendidos durante a Black Friday no Brasil este ano, realizada entre os dias 22 de novembro e 2 de dezembro.

Segundo os dados da empresa, o iPhone 14 Plus foi um dos itens mais vendidos na promoção — sendo que os produtos das categorias cuidados pessoais, limpeza e suplementos tiveram o maior número de unidades comercializadas.

Confira a lista dos itens mais vendidos, abaixo:

Entre os produtos da própria Amazon, o Echo Dot, o novo Kindle e o Fire TV Stick HD foram os mais vendidos no período da oferta.

Alguém aí comprou algum desses? 😉

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
