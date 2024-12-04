Apple disponibiliza extensão iCloud Passwords para o Firefox [atualizado]

Usuários do Firefox devem saber que, até então, o navegador não oferecia uma boa integração com as Chaves do iCloud (iCloud Keychain), de modo que muitos optam por algum gerenciador de senhas de terceiros. Isso, porém, foi facilitado com o lançamento do app Senhas (Passwords) no macOS Sequoia 15, graças ao atalho do utilitário na barra de menus.

Publicidade

Agora, isso ficou ainda melhor, já que a Apple disponibilizou uma extensão dedicada do iCloud Passwords para o Firefox — o que significa que os usuários podem acessar credenciais e logins armazenados no app Senhas ao usar o Firefox em Macs.

Além disso, novas senhas criadas no Firefox também são automaticamente salvas no ‌iCloud‌, o que as torna disponíveis em todos os demais dispositivos da Apple logados na sua conta, além de haver uma opção para gerar códigos de verificação.

A extensão também é compatível com o macOS Sonoma 14 — com as senhas e informações de login armazenadas na seção “Senhas” do aplicativo Ajustes do Sistema.

Publicidade

O download da extensão pode ser feito nessa página.

via MacRumors

Atualização 09/07/2025 às 20:43

Com alguns meses de “atraso”, a Apple enfim adicionou o suporte ao Chaves do iCloud no Firefox para Windows, graças a uma atualização da extensão. Conforme observado pelo 9to5Mac, a mesma funcionalidade está disponível para o Google Chrome e o Microsoft Edge no sistema operacional da Microsoft.

Publicidade

Há uma ressalva, no entanto, pois alguns usuários do Reddit apontaram que o recurso de preenchimento automático de senhas do iCloud parece ser compatível apenas com o Windows 11.

A Apple, porém, ainda não confirmou (ou negou) essa limitação — e nem a Mozilla. Vale ressaltar também que os usuários ainda precisam baixar o aplicativo iCloud para Windows da Microsoft Store para habilitar o recurso.