Apple e Xiaomi empataram na liderança do mercado global de smartwatches e pulseiras no 3º trimestre de 2024

Gabriel Otto
04/12/2024 • 18:17
Framesira / Shutterstock.com
Apple Watch Series 9

Uma pesquisa recente da Canalys revelou que o mercado global de vestíveis apresentou um crescimento de 3% ano a ano no terceiro trimestre de 2024, atingindo 52,9 milhões de unidades vendidas. Esse aumento foi impulsionado pelo desempenho de todas as três categorias de dispositivos contempladas pela firma: pulseiras básicas, relógios básicos e smartwatches.

Desta vez, a Apple (que costuma ser líder isolada) apareceu empatada com a Xiaomi tanto em número de envios (8,5 milhões) quanto em participação de mercado (16,1%). Entretanto, enquanto a Maçã recuou 3,6% em relação ao mesmo período do ano passado, a marca chinesa cresceu bons 37,3%.

Mercado de vestíveis no 3º trimestre de 2024

Outra fabricante que teve um bom crescimento foi a HUAWEI (+38,5%), a qual comercializou 7,1 milhões de unidades e abocanhou uma fatia de mercado de 13,5%. Logo atrás temos a Samsung, com 4,8 milhões de remessas e um market share de 9,1% (+24,3%). Por fim aparece a Noise, com 2,5 milhões de dispositivos e 4,7% do mercado (-29,6%).

Após um período de estagnação, as pulseiras básicas registraram crescimento de 7% em relação ao mesmo período de 2023, totalizando 10,4 milhões de unidades vendidas. Esse resultado foi influenciado pelos lançamentos da Xiaomi Smart Band 9 e do Samsung Galaxy Fit3. Já os smartwatches básicos apresentaram um crescimento modesto de 3% ano a ano, alcançando 23,9 milhões de unidades. No entanto, a desaceleração da demanda na Índia freou o crescimento desse segmento.

Canalys Mercado Global de Pulseiras 2024

Os smartwatches também apresentaram crescimento pequeno, de apenas 0,1% ano a ano, totalizando 18,5 milhões de dispositivos. A HUAWEI e a Samsung impulsionaram esse crescimento, compensando o declínio da Apple.

Canalys Dados Dominancia Apple

A Canalys também revelou disparidades regionais significativas no setor. Mercados emergentes, como a América Latina e EMEA (sigla em inglês para Europa, Oriente Médio e África), mostram forte potencial de crescimento, enquanto a América do Norte enfrenta uma demanda em declínio.

Segundo a firma, a falta de inovação em mercados maduros também é um desafio. Para permanecerem competitivos, as fabricantes devem investir em software e hardware avançados e também focar no segmento premium.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
