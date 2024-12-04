Apple enfrenta dificuldades com a Baidu para alimentar sua IA na China

Já há vários meses, há informações de que a Baidu é a candidata mais provável para alimentar os recursos avançados da Apple Intelligence na China — que exige o uso de modelos aprovados no país. No entanto, meses após as primeiras negociações, tudo indica que a Maçã ainda está enfrentando alguns problemas para avançar com os seus planos.

Isso porque, segundo uma nova reportagem do The Information, os modelos de IA da Baidu têm falhado em fornecer o tipo de resposta que a Apple deseja para perguntas típicas de usuários de iPhones. Um exemplo é como a tecnologia responderia a uma solicitação de recomendação de restaurante usando os dados com os quais foi treinada. A gigante de Cupertino quer que a Apple Intelligence personalize a resposta levando em consideração o que mais o usuário está fazendo e onde ele está.

Como consequência dessa exigência da Apple, a Baidu quer melhorar o treinamento da sua IA a partir de dados dos usuários — algo que a Maçã não está inclinada a permitir. Isso acontece apesar do uso do modelo mais avançado da chinesa, chamado Ernie 4.0. Além disso, enquanto a Apple (ainda) não está pagando à OpenAI por sua integração ChatGPT, ela está pagando à Baidu.

Considerando que a Apple Intelligence foi desenvolvida para funcionar no dispositivo o máximo possível, as duas empresas estão trabalhando em uma versão menor do Ernie, que rodaria em iPhones, e uma maior, que rodaria na nuvem.

Fato é que esse percalços todos poderão afetar ainda mais a previsão de lançamento da Apple Intelligence na China — o que provavelmente resultará em um impacto negativo nas vendas gerais do iPhone no país, também.