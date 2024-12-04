Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple enfrenta dificuldades com a Baidu para alimentar sua IA na China

Luiz Gustavo Ribeiro
04/12/2024 • 13:39
Mojahid_Mottakin/Depositphotos
Apple Intelligence no iPhone

Já há vários meses, há informações de que a Baidu é a candidata mais provável para alimentar os recursos avançados da Apple Intelligence na China — que exige o uso de modelos aprovados no país. No entanto, meses após as primeiras negociações, tudo indica que a Maçã ainda está enfrentando alguns problemas para avançar com os seus planos.

Publicidade

Isso porque, segundo uma nova reportagem do The Information, os modelos de IA da Baidu têm falhado em fornecer o tipo de resposta que a Apple deseja para perguntas típicas de usuários de iPhones. Um exemplo é como a tecnologia responderia a uma solicitação de recomendação de restaurante usando os dados com os quais foi treinada. A gigante de Cupertino quer que a Apple Intelligence personalize a resposta levando em consideração o que mais o usuário está fazendo e onde ele está.

Posts relacionados

Como consequência dessa exigência da Apple, a Baidu quer melhorar o treinamento da sua IA a partir de dados dos usuários — algo que a Maçã não está inclinada a permitir. Isso acontece apesar do uso do modelo mais avançado da chinesa, chamado Ernie 4.0. Além disso, enquanto a Apple (ainda) não está pagando à OpenAI por sua integração ChatGPT, ela está pagando à Baidu.

Considerando que a Apple Intelligence foi desenvolvida para funcionar no dispositivo o máximo possível, as duas empresas estão trabalhando em uma versão menor do Ernie, que rodaria em iPhones, e uma maior, que rodaria na nuvem.

Fato é que esse percalços todos poderão afetar ainda mais a previsão de lançamento da Apple Intelligence na China — o que provavelmente resultará em um impacto negativo nas vendas gerais do iPhone no país, também.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Malwares do tipo “stealer” foram as ameaças mais comuns no Mac em 2024
Próx. Post

Apple TV+: série infantil “Eva, a Coruja” ganhará segunda temporada em 24/1
Posts relacionados