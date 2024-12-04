Apple TV+: elenco da 2ª temporada de “The Buccaneers” terá Greg Wise e outros nomes

A série “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”), baseada no romance inacabado de Edith Wharton, ganhou algumas adições para o elenco da sua segunda temporada no Apple TV+.

Conforme apurado pelo Deadline, se juntaram ao elenco Greg Wise (“The Crown”), Jacob Ifan (“SAS Rogue Heroes”), Grace Ambrose (“Amen”) e Maria Almeida (“The Strays”).

O drama acompanha um grupo de jovens americanas na Londres da década de 1870, causando um choque cultural anglo-americano. Após uma primeira temporada repleta de polêmica, romance e intriga, Nan, Conchita e Jinny enfrentarão novos desafios em sua jornada.

A série, vale notar, estreou no serviço de streaming da Maçã há pouco mais de um ano, em novembro de 2023. Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis.

