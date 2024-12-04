Navegue

Apple TV+: elenco da 2ª temporada de “The Buccaneers” terá Greg Wise e outros nomes

Gabriel Otto
04/12/2024 • 17:53
Deadline
Greg Wise, Maria Almeida, Grace Ambrose e Jacob Ifan entram para o elenco de "The Buccaneers"

A série “Os Bucaneiros” (“The Buccaneers”), baseada no romance inacabado de Edith Wharton, ganhou algumas adições para o elenco da sua segunda temporada no Apple TV+.

Conforme apurado pelo Deadline, se juntaram ao elenco Greg Wise (“The Crown”), Jacob Ifan (“SAS Rogue Heroes”), Grace Ambrose (“Amen”) e Maria Almeida (“The Strays”).

O drama acompanha um grupo de jovens americanas na Londres da década de 1870, causando um choque cultural anglo-americano. Após uma primeira temporada repleta de polêmica, romance e intriga, Nan, Conchita e Jinny enfrentarão novos desafios em sua jornada.

A série, vale notar, estreou no serviço de streaming da Maçã há pouco mais de um ano, em novembro de 2023. Todos os episódios da primeira temporada já estão disponíveis.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
