Apple TV+: série infantil “Eva, a Coruja” ganhará segunda temporada em 24/1

O Apple TV+ anunciou hoje que a série de animação infantil “Eva, a Coruja” (“Eva the Owlet”) ganhará uma segunda temporada em breve. Marcada para estrear no dia 24 de janeiro, ela chegará cerca de um mês após o especial de final de ano da produção, revelado em novembro.

Baseada nos livros “Owl Diaries”, da escritora Rebecca Elliott, a série infantil conta a história de Eva, uma coruja “criativa e atrevida” que mora ao lado da sua melhor amiga, Lucy, no mundo florestal de Treetopington. Com sua natureza inventiva e personalidade marcante, Eva se envolve em aventuras emocionantes, documentando tudo em seu diário.

Compõem o elenco de “Eva, a Coruja” Vivienne Rutherford (“As Lendas de Frozen II”) como Eva, Jessica DiCicco (“Bingo & Rolly”) como a mãe de Eva e Dino Andrade (“Agentes Selvagens”) como o pai de Eva. Também se somam ao time de talentos Romy Fay, Sascha Yurchak, Jon Olson, Evie Hsu, Sarah Vattano, Pressly James Crosby e Kenna Ramsey.

Produzida pela Scholastic Entertainment e pela Brown Big Films, a série tem Annabeth Bondor-Stone e Connor White (“Helpsters”) como roteiristas principais e produtores executivos. Damien O’Connor (“Angela’s Christmas”), por sua vez, assume a direção dos episódios.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

