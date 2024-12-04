Aprenda a tocar piano no Vision Pro sem um teclado físico com esse app

O aplicativo de aprendizado de piano Simply Piano foi lançado recentemente para o Apple Vision Pro, trazendo uma experiência musical com realidade aumentada para entusiastas desse instrumento musical. Com ele, usuários podem tocar piano sem a necessidade de um teclado físico.

O Simply Piano aproveita os recursos avançados do Apple Vision Pro, oferecendo uma experiência imersiva e intuitiva. As teclas virtuais acendem para guiar os usuários, enquanto a tecnologia de rastreamento de dedos e feedback em tempo real alimentado por IA garantem uma prática eficaz.

A equipe do Simply Piano destaca a exclusividade da experiência no headset da Maçã, que proporciona controle de gestos, rastreamento espacial preciso e interatividade perfeita entre elementos reais e virtuais.

Simply Piano for Vision Pro just dropped!



Great music. Great design. You actually learn to read music, not just placement. AI-powered feedback. Play with or without a real piano. Oh, and it’s free!



There are plenty of piano learning apps in AR, but this one’s the best by far. pic.twitter.com/XX5Mmn8VsC — Justin Ryan ᯅ (@justinryanio) December 3, 2024 O Simply Piano para Vision Pro acaba de sair!

Ótima música. Ótimo design. Você realmente aprende a ler música, não apenas a colocação. Feedback alimentado por IA. Toque com ou sem um piano de verdade. Ah, e é grátis!

Existem muitos aplicativos de aprendizado de piano em RA, mas esse é o melhor de longe.

Embora o som do piano virtual seja considerado experimental, o aplicativo oferece uma experiência única e divertida. Para melhorar a sua experiência, o uso de um teclado físico ou piano ainda é recomendado.

O Simply Piano já está disponível para download gratuitamente na App Store.

via 9to5Mac