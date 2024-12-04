Como redefinir o estilo de escrita à mão no iPhone e no iPad

A partir do iOS/iPadOS 18, a Apple passou a permitir que você também redefina os ajustes de outra categoria — além dos já tradicionais ajustes de rede, do dicionário do teclado, do layout da tela de Início, da localização e da privacidade, e de todos os ajustes.

Trata-se da possibilidade de fazer isso para o estilo de escrita à mão (manuscrito), de maneira com que isso seja redefinido para os ajustes de fábrica, como se você tivesse recém-comprado o seu iPhone ou iPad.

Veja como fazer! 🙂

Abra os Ajustes (Settings) e vá até Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad]

» Redefinir. Escolha “Redefinir Estilo de Escrita à Mão” e, por fim, confirme a ação para que ela seja feita.

Fácil, não?! 📱