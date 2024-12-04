Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Como redefinir o estilo de escrita à mão no iPhone e no iPad

Pedro Henrique Nunes
04/12/2024 • 07:30
Shutterstock.com
Mulher sentada usando um iPhone

A partir do iOS/iPadOS 18, a Apple passou a permitir que você também redefina os ajustes de outra categoria — além dos já tradicionais ajustes de rede, do dicionário do teclado, do layout da tela de Início, da localização e da privacidade, e de todos os ajustes.

Publicidade

Trata-se da possibilidade de fazer isso para o estilo de escrita à mão (manuscrito), de maneira com que isso seja redefinido para os ajustes de fábrica, como se você tivesse recém-comprado o seu iPhone ou iPad.

Veja como fazer! 🙂

Abra os Ajustes (Settings) e vá até Geral » Transferir ou Redefinir o iPhone [ou iPad]
» Redefinir. Escolha “Redefinir Estilo de Escrita à Mão” e, por fim, confirme a ação para que ela seja feita.

Fácil, não?! 📱

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Promoções na App Store: Orderly – Simple to-do lists, Wildwood: Graveyard Defense, Table Score e mais!
Próx. Post

Como transformar o texto de uma página ou documento em manuscrito
Posts relacionados