hurricanehank/Depositphotos
Mulher trabalhando com Apple Pencil num iPad em café

Como transformar o texto de uma página ou documento em manuscrito

Pedro Henrique Nunes
04/12/2024 • 08:00
Leitura de 1 minuto

O iPadOS já permite, há algum tempo, que você escreva diretamente na tela do iPad usando o Apple Pencil ou outros lápis digitais.

A partir do iPadOS 18, a Maçã está agora permitindo que você copie um texto de uma página da web, de um documento ou de um email e cole-o como um manuscrito, de acordo com a sua própria caligrafia.

Legal, né? Veja como é simples! 📝

YouTube video

Compatibilidade

Segundo a Apple, essa função pode ser usada nos seguintes modelos de iPads:

Além disso, ele está presente apenas nos seguintes idiomas — o que, felizmente, inclui o nosso:

  • Inglês (África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura)
  • Francês (Bélgica, Canadá, França e Suíça)
  • Alemão (Áustria, Alemanha e Suíça)
  • Italiano (Itália e Suíça)
  • Português (Brasil e Portugal)
  • Espanhol (América Latina, México e Espanha)

Como usar

Depois de copiar um texto, abra o app Notas (Notes) e vá até aquela onde haja uma anotação sua escrita à mão. Depois, cole-o ao lado dela para ver a mágica acontecer — desde que faça isso usando o Apple Pencil.

Transformar texto manuscrito no iPad
Transformar texto manuscrito no iPad

Segundo a Apple, você pode até colar no meio de um parágrafo, como faria com um texto digitado, e todas as suas notas manuscritas se ajustarão à página!

Vale notar que, quanto mais você escrever à mão, mais o sistema aprenderá como é a sua caligrafia real.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
