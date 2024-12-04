Como transformar o texto de uma página ou documento em manuscrito

O iPadOS já permite, há algum tempo, que você escreva diretamente na tela do iPad usando o Apple Pencil ou outros lápis digitais.

A partir do iPadOS 18, a Maçã está agora permitindo que você copie um texto de uma página da web, de um documento ou de um email e cole-o como um manuscrito, de acordo com a sua própria caligrafia.

Legal, né? Veja como é simples! 📝

Compatibilidade

Segundo a Apple, essa função pode ser usada nos seguintes modelos de iPads:

Além disso, ele está presente apenas nos seguintes idiomas — o que, felizmente, inclui o nosso:

Inglês (África do Sul, Austrália, Canadá, Estados Unidos, Índia, Irlanda, Nova Zelândia, Reino Unido e Singapura)

Francês (Bélgica, Canadá, França e Suíça)

Alemão (Áustria, Alemanha e Suíça)

Italiano (Itália e Suíça)

Português (Brasil e Portugal)

Espanhol (América Latina, México e Espanha)

Como usar

Depois de copiar um texto, abra o app Notas (Notes) e vá até aquela onde haja uma anotação sua escrita à mão. Depois, cole-o ao lado dela para ver a mágica acontecer — desde que faça isso usando o Apple Pencil.

Segundo a Apple, você pode até colar no meio de um parágrafo, como faria com um texto digitado, e todas as suas notas manuscritas se ajustarão à página!

Vale notar que, quanto mais você escrever à mão, mais o sistema aprenderá como é a sua caligrafia real.

