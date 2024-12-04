Detalhes e imagens da 2ª temporada de “Ruptura”, do Apple TV+, são divulgados

Depois de quase três anos de muita expectativa, a série “Ruptura” (“Severance”), um dos grandes sucessos do Apple TV+, voltará em breve. Em entrevista à Vanity Fair, seus criadores deram uma prévia do que esperar.

Conforme noticiamos, a nova temporada chegará ao serviço no dia 17 de janeiro de 2025 e promete mergulhar ainda mais fundo nos mistérios que deixaram os fãs com a cabeça fervilhando desde o final da primeira temporada.

Sim, foi uma longa espera — e os criadores sabem disso. Segundo Dan Erickson, criador e roteirista da série, a escrita da segunda temporada foi desafiadora. O seriado, que explora a complexa dualidade entre as vidas “Innie” (no trabalho) e “Outie” (fora do trabalho) dos personagens, exigiu ajustes e muito cuidado com os detalhes.

Às vezes, a gente criava algo que parecia funcionar perfeitamente no papel, mas só quando começávamos a gravar percebíamos: “Não é bem isso.” Nunca estivemos dispostos a deixar isso virar algo que não fosse perfeito.

Além disso, houve interrupções inesperadas. As gravações começaram em outubro de 2022, mas foram pausadas em maio de 2023 por conta das greves em Hollywood. Até então, sete dos dez episódios já estavam prontos. Quando tudo voltou ao normal, as filmagens só puderam ser retomadas em janeiro passado, finalizando apenas em maio.

O que esperar da nova temporada?

A partir daqui, o texto contém alguns spoilers sobre a primeira temporada de “Ruptura”.

Os novos episódios prometem aprofundar ainda mais no dilema dos personagens, cujas personalidades no trabalho e fora dele muitas vezes entram em conflito. O produtor executivo e diretor da série, Ben Stiller, adiantou:

Minha esperança é que, ao assistirem a [segunda] temporada, as pessoas percebam que estamos tentando conectar alguns pontos, deixar outros desconectados e criar novos pontos para explorar. Mas, olha, essa analogia com pontos já está indo longe demais…

E prepare-se: a temporada será mais sombria. Erickson explicou que o final da primeira temporada, com a pequena vitória dos protagonistas contra o sistema da Lumon Industries, foi só o começo. Agora, a pergunta é: o que acontece quando o “urso” que eles cutucaram resolve reagir? As consequências não serão nada fáceis para os personagens.

Entre os desdobramentos, veremos como Mark (Adam Scott) vai lidar com a descoberta de que sua esposa, que ele acreditava estar morta, está viva. Já Helly (Britt Lower) terá que encarar o fato de que, fora da Lumon, ela não é apenas uma funcionária, mas também parte da família fundadora da empresa.

A segunda temporada também vai expandir o universo da série, levando os personagens para cenários diferentes — incluindo um retiro corporativo em um local coberto de neve.

Stiller brincou que “retiros corporativos são sempre interessantes”, mas deixou no ar que há segundas intenções por trás dessa nova dinâmica. Além disso, novos personagens entrarão em cena, incluindo nomes como Gwendoline Christie, Alia Shawkat e Bob Balaban no elenco.

Enquanto a segunda temporada não chega, é possível rever a primeira completa. Os novos episódios serão lançados a partir de 17/1, um por semana. Pelo que foi prometido até agora, parece que a espera vai valer muito a pena!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

