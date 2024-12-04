Navegue

Festivitas é um app que traz o clima de Natal para o macOS

Yan Avelino
04/12/2024 • 19:26

O desenvolvedor Simon B. Støvring lançou o Festivitas, um simples aplicativo para macOS que promete trazer o espírito natalino para os usuários. O app adiciona luzes festivas à barra de menus e ao Dock, criando um visual decorativo para o sistema.

Publicidade

Ao ser iniciado, o aplicativo aplica as luzes automaticamente e permite personalizar o estilo conforme suas preferências. O app custa a partir de 4€ (o usuário escolhe quanto quer pagar, exatamente) e está disponível para download no site oficial.

✨ Apresentamos o Festivitas para macOS! 🎄
Decore seu Dock e sua barra de menus com luzinhas natalinas totalmente personalizáveis. Adicione um toque de magia das festas ao seu Mac. ✨💻
É a maneira perfeita de entrar no clima de Natal!
O link para download está nos comentários. 👇

O Festivitas solicita permissão de acessibilidade no primeiro uso para localizar o Dock e aplicar as decorações. É possível ativar ou desativar essa opção em Ajustes do Sistema » Privacidade e Segurança » Acessibilidade.

Apresentado como uma forma descontraída e criativa de levar o espírito natalino para o dia a dia digital, o app é perfeito para quem gosta de entrar no clima das festas — e quer dar um toque especial até mesmo no computador. 🎄

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
