Festivitas é um app que traz o clima de Natal para o macOS

O desenvolvedor Simon B. Støvring lançou o Festivitas, um simples aplicativo para macOS que promete trazer o espírito natalino para os usuários. O app adiciona luzes festivas à barra de menus e ao Dock, criando um visual decorativo para o sistema.
Ao ser iniciado, o aplicativo aplica as luzes automaticamente e permite personalizar o estilo conforme suas preferências. O app custa a partir de 4€ (o usuário escolhe quanto quer pagar, exatamente) e está disponível para download no site oficial.
O Festivitas solicita permissão de acessibilidade no primeiro uso para localizar o Dock e aplicar as decorações. É possível ativar ou desativar essa opção em Ajustes do Sistema » Privacidade e Segurança » Acessibilidade.
Apresentado como uma forma descontraída e criativa de levar o espírito natalino para o dia a dia digital, o app é perfeito para quem gosta de entrar no clima das festas — e quer dar um toque especial até mesmo no computador. 🎄