Jogo Prince of Persia: The Lost Crown já está disponível na Mac App Store

Boa notícia para os fãs de Prince of Persia! O jogo de ação e aventura The Lost Crown, da Ubisoft, finalmente chegou ao macOS. Depois de quase um ano do lançamento inicial, o título já pode ser comprado na Mac App Store por R$100.

Publicidade

No game, você assume o papel de Sargon, um jovem guerreiro habilidoso e membro do grupo “Os Imortais”. A missão é resgatar o Príncipe Ghassan, preso em um universo místico cheio de inspirações na mitologia persa.

A jogabilidade mistura combate, exploração no estilo Metroidvania e habilidade de manipular o tempo para enfrentar os desafios. Os cenários são vibrantes, enquanto a câmera em 2.5D realça os detalhes visuais e as batalhas contra criaturas mitológicas são cheias de ação.

Desde seu lançamento em outras plataformas (como Windows, Switch, PlayStation e Xbox), The Lost Crown foi elogiado pelo combate e visual, apesar de críticas à história. No Metacritic, a versão para PC tem 86 pontos (de 100).

O jogo foi otimizado com o engine Metal 3 para garantir fluidez e já está disponível na Mac App Store, bem como na Ubisoft Connect e na Epic Games Store. Ele, contudo, funciona apenas em Macs com chip M1 ou superior.

via MacRumors