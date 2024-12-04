Malwares do tipo “stealer” foram as ameaças mais comuns no Mac em 2024

Uma espécie de retrospectiva divulgada pela firma de segurança Moonlock jogou luz sobre o estado dos malwares para Mac em 2024. Mais sofisticados do que nunca, eles cresceram em número nos últimos tempos junto ao aumento da participação de mercado da Apple no setor de computadores pessoais.

Se antes para invadir um Mac e roubar dados era necessário um alto nível de conhecimento, hoje, ferramentas como o famigerado AMOS Stealer estão facilitando a ação de cibercriminosos, que agora podem apenas pagar uma taxa de cerca de US$1.500 para ter acesso a malwares relativamente fáceis de usar e bastante poderosos.

Enganar usuários e fazê-los desativar várias das proteções do macOS de modo a facilitar a ação desses malwares também nunca foi tão fácil, uma vez que até mesmo ferramentas como o ChatGPT (da OpenAI) têm sido usadas em fóruns obscuros da internet para ensinar táticas de engenharia social. Elas também são úteis no desenvolvimentos desses malwares.

Enquanto adwares e ransomwares perderam espaço, os chamados stealers assumiram o posto de tipo de ameaça mais frequente no Mac. Nós do MacMagazine, vale notar, cobrimos várias dessas ameaças, como o Cthulhu Stealer, que custa “apenas” US$500 por mês, e o Banshee Stealer — ambos usam o já mencionado AMOS Stealer como sua base.

Além de táticas envolvendo engenharia social, os pesquisadores da Moonlock detectaram um aumento na quantidade de ataques que exploram alguma vulnerabilidade do macOS, também conhecidos como “backdoor malwares”. A Apple, no entanto, parece estar fazendo um bom trabalho em eliminar essas brechas.

Como dicas para evitar ser alvo esses malwares, a firma recomendou, como sempre, baixar softwares apenas de fontes confiáveis, como da própria Mac App Store. Ela também recomendou que usuários considerem instalar um antivírus, o que garantiria mais uma camada de proteção em caso de ataques.

via AppleInsider