Oferta: Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular de 42mm) com 26% de desconto

O Apple Watch Series 10 trouxe várias melhorias para o relógio mais vendido do mundo. Entre os seus destaques, estão uma tela ainda maior, um design mais fino e leve, e suporte a recarga rápida — além de todas as novidades que vieram com o watchOS 11.

Publicidade

Se você está de olho nesse relógio, hoje temos uma oferta muito boa da Amazon. Trata-se do modelo de alumínio preto brilhante de 42mm, com pulseira esportiva na cor preta (no tamanho P/M) e conexão GPS + Cellular. Ele está sendo vendido por R$5.043,61.

Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular de 42mm, pulseira esportiva pequena/média)



Parcelado: de R$6.799,00 por R$5.043,61 em até 10x

À vista: de R$6.119,10 por R$4.539,24https://t.co/s0sF58cUJg — MM Ofertas (@MMOfertas) December 4, 2024

Como esse mesmo modelo é comercializado pela Apple por R$6.799, o desconto aqui chega a 26%. Vale observar que esse valor ainda pode ser dividido em até 10 vezes nos cartões de crédito.

Para quem preferir pagar à vista, ele sai a R$4.539,24 — os mesmos 26% de desconto se compararmos ao preço à vista da Apple, que é de R$6.119,10.

Publicidade

Todos os descontos de promoções divulgadas pelo MacMagazine são calculados com base nos preços sugeridos pela Apple ou por outras fabricantes. Pode ser que um determinado produto seja comumente encontrado por valores inferiores em redes varejistas, mas a nossa base de comparação é sempre em cima das tabelas oficiais.

Aproveitem! ⌚️

Fique sempre por dentro das ofertas!

Se você não é louco, é claro que gosta de economizar. E, para isso, o MacMagazine tem diversas opções para ajudar você a conseguir comprar o seu produto Apple pagando menos!

Você pode usar a nossa extensão para os navegadores Chrome/Opera/Edge, acompanhar as ofertas pelo MM Fórum, pelo Facebook, pelo X, pelo Threads, pelo Bluesky, pelo Mastodon ou por um canal no Telegram. Escolha a melhor opção para você — ou todas, para depois não se arrepender — e economize! 😉

Publicidade

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

via Gizmodo