Promoções na App Store: Orderly – Simple to-do lists, Wildwood: Graveyard Defense, Table Score e mais!

Para esta madrugada de terça para quarta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!
Orderly, desenvolvido pelo pessoal da Tekton Technologies, é um utilitário para lembretes.
Contando com sincronização rápida na nuvem, uma interface diferenciada e lembretes com base na sua localização, o aplicativo pode ser uma interessante alternativa para você, que não gosta da solução nativa da Apple.
O pacote de recursos do app oferece ainda controle por gestos, backups automáticos e uma busca poderosa. Particularmente, prefiro o próprio Lembretes (Reminders), mas se você busca uma outra opção, não perca essa oferta! 📝
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:
Jogos
Jogo de estratégia.
Jogo de cartas.
Jogo de corrida.
Clássico jogo de tabuleiro.
Aplicativos
Utilitário para placar.
Colagens de fotos.
Alarme.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀