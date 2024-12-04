Navegue

Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Orderly – Simple to-do lists, Wildwood: Graveyard Defense, Table Score e mais!

Marcelo Melo
04/12/2024 • 00:19

Para esta madrugada de terça para quarta-feira, aproveite para economizar com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Orderly, desenvolvido pelo pessoal da Tekton Technologies, é um utilitário para lembretes.

Contando com sincronização rápida na nuvem, uma interface diferenciada e lembretes com base na sua localização, o aplicativo pode ser uma interessante alternativa para você, que não gosta da solução nativa da Apple.

O pacote de recursos do app oferece ainda controle por gestos, backups automáticos e uma busca poderosa. Particularmente, prefiro o próprio Lembretes (Reminders), mas se você busca uma outra opção, não perca essa oferta! 📝

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$70 em descontos:

Jogos

Jogo de estratégia.

Jogo de cartas.

Publicidade

Jogo de corrida.

Clássico jogo de tabuleiro.

Aplicativos

Utilitário para placar.

Publicidade

Colagens de fotos.

Alarme.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🚀

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
