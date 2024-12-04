Promoções na App Store: Swim Out, Oberty, Blip Notes e mais!

Nesta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Swim Out, criado pelo Lozange Lab, é um excelente jogo de quebra-cabeça para ocupar um pedaço do seu fim de semana!

Mergulhe na refrescante — e não tão relaxante — atmosfera desse jogo de estratégia, que levará você a um dia ensolarado na piscina. A cada jogada, lhe caberá não misturar os caminhos dos nadadores. Que tal?

Confira um vídeo:

Curtiu? Aproveite a oferta! 🏊‍♀️🏊‍♂️

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$75 em descontos:

Jogos

Quebra-cabeça.

Batalhas espaciais.

Puzzles.

Aplicativos

Notas.

Desenhos e ilustrações.

Utilitário para direção dos ventos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️‍➡️