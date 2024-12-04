Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: Swim Out, Oberty, Blip Notes e mais!

Marcelo Melo
04/12/2024 • 19:57

Nesta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!

Publicidade

Swim Out, criado pelo Lozange Lab, é um excelente jogo de quebra-cabeça para ocupar um pedaço do seu fim de semana!

Mergulhe na refrescante — e não tão relaxante — atmosfera desse jogo de estratégia, que levará você a um dia ensolarado na piscina. A cada jogada, lhe caberá não misturar os caminhos dos nadadores. Que tal?

Confira um vídeo:

YouTube video

Curtiu? Aproveite a oferta! 🏊‍♀️🏊‍♂️

Publicidade

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$75 em descontos:

Jogos

Quebra-cabeça.

Publicidade

Batalhas espaciais.

Puzzles.

Aplicativos

Notas.

Publicidade

Desenhos e ilustrações.

Utilitário para direção dos ventos.

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃‍♀️‍➡️

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
Post Ant.

Festivitas é um app que traz o clima de Natal para o macOS
Próx. Post

Aprenda a tocar piano no Vision Pro sem um teclado físico com esse app
Posts relacionados