Promoções na App Store: Swim Out, Oberty, Blip Notes e mais!

Nesta quarta-feira, economize com a nossa seleção de promoções na App Store!
Swim Out, criado pelo Lozange Lab, é um excelente jogo de quebra-cabeça para ocupar um pedaço do seu fim de semana!
Mergulhe na refrescante — e não tão relaxante — atmosfera desse jogo de estratégia, que levará você a um dia ensolarado na piscina. A cada jogada, lhe caberá não misturar os caminhos dos nadadores. Que tal?
Confira um vídeo:
Curtiu? Aproveite a oferta! 🏊♀️🏊♂️
Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$75 em descontos:
Jogos
Quebra-cabeça.
Batalhas espaciais.
Puzzles.
Aplicativos
Notas.
Desenhos e ilustrações.
Utilitário para direção dos ventos.
Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏃♀️➡️