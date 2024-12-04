Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Sam Richardson entra para o elenco de “Matchbox”, futuro filme do Apple TV+

Douglas Nascimento
04/12/2024 • 20:25
Divulgação/Apple.

“Matchbox”, vindouro filme do Apple TV+, ganhou mais um nome de peso em seu elenco. Após John Cena e Jessica Biel, foi vez de o vencedor do Emmy Sam Richardson (“Ted Lasso”) se juntar ao time da produção.

De acordo com informações do Deadline, ainda não sabe-se qual papel Richardson interpretará no longa, que será inspirado na icônica linha de veículos de brinquedo homônima da Mattel.

Criada em 1953 por Jack Odell para resolver um desafio para sua filha — criar um brinquedo que coubesse em uma caixa de fósforos —, a marca hoje vende dois carrinhos a cada segundo no mundo.

Dirigido por Sam Hargrave a partir de um roteiro de David Coggeshall e Jonathan Tropper, “Matchbox” contará com os seguintes produtores: David EllisonDana Goldberg, Don Granger, Robbie Brenner e Jules Daly.

Uma colaboração entre o Apple Original Films, a Skydance e a Mattel Films, o longa ainda não tem previsão para chegar ao serviço de streaming da Maçã.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
