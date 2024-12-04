Sam Richardson entra para o elenco de “Matchbox”, futuro filme do Apple TV+

“Matchbox”, vindouro filme do Apple TV+, ganhou mais um nome de peso em seu elenco. Após John Cena e Jessica Biel, foi vez de o vencedor do Emmy Sam Richardson (“Ted Lasso”) se juntar ao time da produção.

De acordo com informações do Deadline, ainda não sabe-se qual papel Richardson interpretará no longa, que será inspirado na icônica linha de veículos de brinquedo homônima da Mattel.

Criada em 1953 por Jack Odell para resolver um desafio para sua filha — criar um brinquedo que coubesse em uma caixa de fósforos —, a marca hoje vende dois carrinhos a cada segundo no mundo.

Dirigido por Sam Hargrave a partir de um roteiro de David Coggeshall e Jonathan Tropper, “Matchbox” contará com os seguintes produtores: David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Robbie Brenner e Jules Daly.

Uma colaboração entre o Apple Original Films, a Skydance e a Mattel Films, o longa ainda não tem previsão para chegar ao serviço de streaming da Maçã.

