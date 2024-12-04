Série alemã “Berlin ER” estreará no Apple TV+ em 26 de fevereiro

Anunciada originalmente como “KRANK Berlin”, em junho passado, o Apple TV+ revelou hoje que a produção alemã agora se chama oficialmente “Berlin ER” e que sua estreia mundial ocorrerá no 26 de fevereiro de 2025.

O drama médico de oito episódios é cocriado pelo ex-médico de pronto-socorro e roteirista Samuel Jefferson, juntamente a Viktor Jakovleski.

“Berlin ER” é estrelada por Haley Louise Jones e Slavko Popadić, ao lado de um elenco que inclui Şafak Şengül, Aram Tafreshian, Samirah Breuer, Bernhard Schütz, Peter Lohmeyer e Benjamin Radjaipour.

At Berlin's toughest hospital both patients and doctors fight to survive.



Berlin ER (KRANK Berlin) — February 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/yAT3BRvpfK — Apple TV (@AppleTV) December 4, 2024 No hospital mais difícil de Berlim, pacientes e médicos lutam para sobreviver.

“Berlin ER” (“KRANK Berlin”) — 26 de fevereiro no Apple TV+.

Com relação à trama, a série mostra a jovem Dra. Parker (Jones) gerenciar um pronto-socorro caótico no hospital mais difícil e superlotado de Berlim. Ela, que busca um novo começo na cidade grande depois que sua vida privada implode em Munique, tenta realizar as mudanças necessárias, mas é confrontada com a resistência da equipe do hospital malpaga, mal-equipada e fatigada. Mas, diante de um sistema de saúde cada vez mais implacável, a equipe deve deixar de lado suas diferenças e se unir para salvar vidas.

A série é uma produção da Violet Pictures e da Real Film Berlin, com produção executiva de Alexis von Wittgenstein e Henning Kamm. Já a direção fica por conta de Alex Schaad e Fabian Möhrke. Os direitos internacionais são administrados pela Beta Film.

