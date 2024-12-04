Sistema Defesa Civil Alerta é implementado no Sul e no Sudeste do Brasil

A partir de hoje, o sistema Defesa Civil Alerta passa a operar oficialmente em todos os estados das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e operadoras de telefonia, a ferramenta utiliza a rede celular para emitir alertas gratuitos sobre desastres naturais diretamente para aparelhos móveis.

Os alertas são enviados automaticamente para celulares com 4G ou 5G, mesmo em modo silencioso, sem necessidade de cadastro, com textos e avisos sonoros que interrompem o uso do aparelho para garantir atenção imediata.

O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Braun, destacou a importância do sistema, especialmente com o início do período chuvoso no Sudeste.

A tecnologia funcionou e a interface de divulgação de alertas públicos, também. Agora, a gente vai fazer a análise de como a população recebeu e os pontos de melhoria eventuais que precisamos fazer. É um momento importante porque agora em dezembro tem um início de período chuvoso no Sudeste. E a gente espera que a tecnologia realmente consiga proteger as pessoas, porque é para isso que ela foi desenvolvida, para salvar vidas.

A implementação do sistema é resultado de uma série de testes realizados no mês de agosto em 11 municípios brasileiros e, mais recentemente, em cidades do Rio Grande do Sul e em Belo Horizonte, onde mais de 2,3 milhões de habitantes receberam mensagens de teste no domingo passado (1º de dezembro).

Durante os testes, o sistema foi avaliado de forma positiva por 87% da população participante, segundo uma pesquisa realizada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

Como funciona o sistema

O Defesa Civil Alerta emite dois tipos de avisos: “extremo” e “severo”, ambos relacionados a ameaças críticas à vida ou à infraestrutura, como vendavais, enxurradas ou chuvas de granizo. A principal diferença entre os níveis de alerta é a urgência de cada situação.

Os alertas são disparados para a população localizada em áreas específicas de risco, com base na cobertura de torres de telefonia celular. A mensagem interrompe o uso do aparelho e só permite que o cidadão retome a navegação após visualizar o conteúdo do aviso.

Com o sucesso da implementação no Sul e no Sudeste, o governo planeja expandir o sistema para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste em 2025. Representantes dessas regiões se reunirão no final deste mês para alinhar os detalhes da ampliação.

via Sorcererhat Tech