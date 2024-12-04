Spotify libera sua retrospectiva (Wrapped) 2024 com IA, evolução musical e mais

A espera acabou! Após outros serviços de streaming de músicas (incluindo o Apple Music, o YouTube Music e o Amazon Music), o Spotify liberou hoje em seus apps para iOS e Android sua popular retrospectiva 2024 (o famoso Spotify Wrapped), com os principais destaques individuais de reprodução de cada usuário na plataforma ao longo do ano.

Disponível de forma nativa no aplicativo, como acontece desde o lançamento do recurso, a retrospectiva do Spotify neste ano está ainda mais integrada. Segundo a plataforma, ao compartilhar um conteúdo, por exemplo, o usuário será informado se ele está entre as 100 músicas, os 20 artistas ou os 5 podcasts mais reproduzidos.

Entre os destaques do Wrapped deste ano está a Sua Evolução Musical, seção que mostra como o usuário foi moldando seus gostos e humores ao longo dos meses. É nessa parte que o Spotify revela as fases musicais que definiram o ano, com até três fases diferentes e uma playlist gerada exclusivamente para cada usuário.

Também contando com clipes de vídeo de artistas e podcasters para seus usuários mais engajados, a retrospectiva ainda apresenta uma série de playlists especiais criadas a dedo pela curadoria dos editores musicais do Spotify, as quais refletem o cenário artístico e cultural ao longo de todo o ano.

Tem inteligência artificial (IA), sim!

Após lançar várias features envolvendo inteligência artificial nos últimos anos (principalmente no que diz respeito à geração de playlists personalizadas), o Spotify anunciou que a tecnologia do momento também está presente em larga escala na experiência do Wrapped deste ano.

O recurso AI DJ, por exemplo, permite aos membros do plano Premium criar playlists sobre a retrospectiva com base em determinado prompt em países suportados. Outra novidade, indisponível no Brasil, é a possibilidade de gerar um episódio de podcast sobre o Wrapped com um simples toque usando IA.