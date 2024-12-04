Navegue

Suposto HomePod com tela é “adiado” mais uma vez, diz Kuo

O analista também afirmou que o futuro iPad Pro com o chip “M5” terá sua produção em massa iniciada no segundo semestre de 2025
Douglas Nascimento
04/12/2024 • 09:34
MacRumors
Conceito de HomePod com braço robótico

De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a Apple “adiou” mais uma vez a previsão de lançamento do seu futuro dispositivo para casa inteligente — classificado por ele como um HomePod com tela. Antes prevista para este ano, a chegada do produto foi adiada inicialmente para o primeiro trimestre de 2025 e, agora, para o terceiro.

Segundo Kuo, a demora para a produção, cujo lançamento deverá ocorrer somente depois da WWDC25, se dá principalmente devido ao desenvolvimento do software do produto, o qual deverá contar com o processador A18, uma tela de 6 a 7 polegadas e suporte à Apple Intelligence.

Comparado com a linha atual do HomePod, o HomePod equipado com tela enfatizará mais as funcionalidades da casa inteligente. Isso pode ser visto como o reposicionamento estratégico da Apple da linha de produtos HomePod.

Kuo não deu mais detalhes, mas informações recentes do jornalista Mark Gurman indicam que a Apple estaria desenvolvendo um novo sistema para seus futuros dispositivos de casa inteligente — entre eles, um smart display com algumas características que batem com a do HomePod com tela do rumor atual.

Ainda de acordo com Kuo, a Apple espera enviar cerca de 500 mil unidades desse futuro dispositivo já no segundo semestre de 2025 e também pretende torná-lo compatível (conexão sem fio) com a câmera de monitoramento doméstica inteligente que pretenderia lançar em 2026.

Produção do novo iPad Pro prevista para o segundo semestre

Em outra publicação, Kuo também falou sobre as empresas fornecedoras da Apple para a fabricação não apenas do suposto HomePod com tela, como também da próxima geração do iPad Pro, a qual deverá ser lançada com o vindouro chip “M5” no ano que vem.

De acordo com dados obtidos a partir da fornecedora BYD Electronic, que teria garantido uma nova encomenda de montagem da Apple, o futuro tablet deverá entrar em produção em massa no segundo semestre de 2025.

Voltando ao possível HomePod com tela, Kuo afirmou que a Tianma Microeletronics será a fornecedora exclusiva de painéis para o dispositivo — o que aumentará o potencial de crescimento da empresa futuramente.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
