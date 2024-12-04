Navegue

Threads agora permite seguir usuários de outros servidores do fediverso

A rede social também trabalha em um recurso para ocultar suas respostas do seu perfil
Gabriel Otto
04/12/2024 • 19:06

O CEO 1Chief executive officer, ou diretor executivo. da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou uma novidade para o Threads que permite maior conexão com o fediverso (ecossistema de redes descentralizadas que utilizam protocolos abertos para se comunicar entre si), que inclui nomes como Flipboard, Mastodon, Pixelfed, PeerTube, entre outras.

A adição viabiliza que usuários sigam perfis de outros servidores do fediverso, visualizem postagens e sejam notificados sobre novos conteúdos. Essa integração expande as interações entre plataformas, com objetivo de promover uma experiência mais unificada.

Próximo passo para tornar o Threads totalmente interoperável no fediverso: agora você poderá seguir pessoas de outros servidores do fediverso que curtiram, seguiram ou responderam a perfis federados no Threads.

A Meta vinha trabalhando na conexão entre o Threads e o fediverso desde março, permitindo que usuários conectassem suas contas e visualizassem seguidores e curtidas de outros servidores em outubro. Agora, ela dá mais um passo em direção a interoperabilidade total.

Adam Mosseri, chefão do Instagram e do Threads, também comentou a novidade e mostrou o funcionamento desse recurso na prática:

Atualização emocionante para aqueles que estão seguindo nossa jornada no fediverso. A partir de hoje, você pode seguir pessoas de outros servidores do fediverso que interagiram com usuários federados ou publicações no Threads. Você pode ver as suas publicações navegando até o seu perfil e também pode escolher receber notificações quando publicarem em seus servidores. Mais recursos de interoperabilidade estão a caminho, fiquem atentos. 🙏🏼

Opção para ocultar respostas

Outra mudança que que o Threads está implementando é a de ocultar suas respostas, permitindo que você personalize o seu perfil para remover a aba com suas replies — deixando apenas as duas abas que mostram posts e compartilhamentos.

O Threads está trabalhando na possibilidade de exibir ou ocultar suas respostas em seu perfil.
Obs: parece que esse recurso já está sendo implementado na versão do iOS.

Conforme destacado pelo engenheiro Alessandro Paluzzi, a novidade já estaria disponível no iOS. Um porta-voz da rede social, porém, disse ao TechCrunch que essa opção é algo que a empresa começou a testar recentemente com um “pequeno número de pessoas” e ainda não a lançou publicamente.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Posts relacionados