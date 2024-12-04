Tim Cook minimiza impactos negativos da IA, fala sobre o futuro do iPhone e mais em entrevista

O CEO da Apple, Tim Cook, concedeu recentemente uma longa entrevista à WIRED na qual discutiu a entrada da Maçã no mundo da inteligência artificial, o futuro do Vision Pro, as keynotes gravadas e até mesmo a sua briga regulatória com o Departamento de Justiça (DoJ, na sigla em inglês) dos Estados Unidos.

A conversa, é claro, começou com a Apple Intelligence no centro das atenções. Um dos pontos mais interessantes abordados foi o medo que muita gente tem sobre a forma como as IAs têm operado e se recursos como as Ferramentas de Escrita (Writing Tools) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 poderão degradar a forma como as pessoas se comunicam.

Perguntado sobre esse último tema, Cook escolheu comparar a Apple Intelligence com outras invenções que também causaram preocupações:

Ainda vem de você. São seus pensamentos e sua perspectiva. Você e eu nos lembramos da produtividade que veio com o advento do computador pessoal. Não era mais você apertando sua calculadora, você estava fazendo algo em uma planilha. Não era mais você na máquina de escrever, você estava usando um processador de texto. O Logic Pro ajuda os músicos a criar música, mas eles ainda são os autores.

Questionado sobre a infraestrutura de recursos consumidos pela Apple Intelligence, o executivo expressou um olhar otimista, reiterando o objetivo da Apple de se tornar uma empresa 100% neutra em emissões de carbono até 2030.

Mais desafios, sim. Mas estamos desistindo da meta? Não, definitivamente não. Com mais data centers, você usa mais energia renovável, e nós construímos essa capacidade agora. Desde 2015, nossa pegada de carbono caiu mais da metade, enquanto nossas vendas líquidas aumentaram bem mais de 50%. Me sinto muito bem em relação a 2030.

Vision Pro

Depois de reconhecer que o Vision Pro é, pelo menos neste seu início de vida, um produto para entusiastas ao ser confrontado com as vendas aquém do esperado do dispositivo, Cook ressaltou a engenharia por trás do headset e escolheu deixar seu futuro em aberto em vez de projetar algo mais concreto:

Sim, é uma progressão ao longo do tempo em termos do que acontece com fatores de forma. AR é um grande negócio. Com o Vision Pro, progredimos para o que é claramente a tecnologia mais avançada que já fizemos, e eu acho que a tecnologia mais avançada do mundo em termos de problemas eletrônicos. Vamos ver onde isso vai dar.

iPhone

Outro produto que também teve sua longevidade questionada foi o iPhone, que embora atualmente carregue o sufixo 16, já está chegando perto da sua 20ª geração. Para o executivo, no entanto, os smartphones como um todo ainda têm muito chão pela frente:

Vemos o smartphone durando muito tempo. Haverá mais inovação. E, obviamente, você olha para o primeiro iPhone que foi lançado em comparação ao iPhone 16, eles são totalmente diferentes, certo?

Keynotes

Desde o 2020, a Apple tem optado por gravar suas keynotes e transformá-las em verdadeiras superproduções em vez de realizar apresentações ao vivo. É claro, há que sinta saudade do tête-à-tête — e uma dessas pessoas é o próprio Cook (embora as keynotes gravadas tenham aparentemente chegado para ficar):

Durante a COVID, aprendemos que o público está principalmente online. Poucas pessoas conseguem entrar no teatro, e queríamos ter mais pessoas envolvidas no anúncio em si. Você pode fazer isso muito mais produtivamente gravado do que ao vivo por causa das transições no palco e assim por diante.

🔗 https://t.co/YnFUlkrXpM pic.twitter.com/sYBTYpSPZe — WIRED (@WIRED) December 4, 2024 O editor geral da WIRED, Steven Levy, falou com o CEO da Apple, Tim Cook, para a “Big Interview” da WIRED. Cook disse que, embora a maior parte do que a Apple faz seja voltada para o futuro, ele ainda valoriza muito sua conexão com seu antecessor, Steve Jobs.

DoJ

Por fim, ao ser questionado sobre imbróglio envolvendo a Apple e o DoJ, Cook primeiro defendeu uma investigação individual, de modo que cada empresa responda pela forma como tem operado. Ainda sim, levando em conta as acusações do governo estadunidense contra a Apple, o executivo foi bem enfático ao rechaçá-las:

É completamente equivocado [o processo] sobre o que fizemos. Nossos usuários sabem disso. Nós sempre nos colocamos no lugar do usuário e perguntamos o que é melhor para ele, o que é melhor para sua privacidade, o que é melhor para sua segurança. Essa é a história. Vamos contar a um juiz e ver como isso acontece.

Durante a conversa, Cook também falou sobre por quanto tempo continuará como CEO da Apple (embora tenha sido bastante evasivo), sobre a evolução do Apple Park e também sobre o Apple Silicon e a parceria de longa data da empresa com a ARM, cuja tecnologia é a base dos seus processadores mais recentes.

A entrevista completa (em inglês) pode ser conferida nessa página.