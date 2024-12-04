Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

WhatsApp testa códigos QR para canais e informações sobre histórico de chats no iOS

Douglas Nascimento
04/12/2024 • 11:18

Tudo indica que ficará mais fácil compartilhar e obter acesso a um canal do WhatsApp no iOS. De acordo com uma nova descoberta do WABetaInfo, o mensageiro está testando permitir que proprietários compartilhem um código QR com um link que direciona os usuários diretamente para seus canais — uma facilidade em relação à opção única de link textual atual.

Publicidade

Vista na versão 24.24.10.76 do mensageiro no TestFlight, a novidade poderá ser acessada facilmente nas opções de compartilhamento, disponíveis na seção de informações de um canal. Será possível tanto exibir diretamente o código para que alguém escaneie quanto compartilhá-lo com outros apps — ou simplesmente salvá-lo como uma imagem para imprimi-lo.

WhatsApp beta

Como destacou o site, a nova funcionalidade pode ser bastante vantajosa para empresas, já que elas poderão manter exposto o código QR que direciona para seus canais do WhatsApp em suas lojas ou imprimi-lo em recibos, etc. A novidade também permitirá organizar melhor eventos os quais fazem uso de canais compartilhados para a divulgação de detalhes.

Posts relacionados

Maior transparência para o histórico de mensagens em dispositivos vinculados

O site também descobriu, dessa vez na versão de testes 24.24.10.78, que o WhatsApp está trabalhando para permitir obter informações sobre a sincronização do histórico de mensagens em dispositivos vinculados (como computadores, tablets ou smartphones secundários).

Publicidade

Em uma nova tela, denominada “Histórico de Conversas”, será possível visualizar detalhes sobre a data em que a sincronização do histórico de mensagens começou e o seu status atual — o que permitirá saber se ela ainda está em andamento ou se já foi concluída por completo.

WhatsApp beta

Nessa nova tela (que funcionará também no iPad, visto que ele será considerado um dispositivo vinculado), o WhatsApp também informará que o histórico de mensagens abrange o período de um ano. Todas as conversas, é claro, continuarão acessíveis por completo no dispositivo principal.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

Tim Cook minimiza impactos negativos da IA, fala sobre o futuro do iPhone e mais em entrevista
Próx. Post

Spotify libera sua retrospectiva (Wrapped) 2024 com IA, evolução musical e mais
Posts relacionados