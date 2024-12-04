WhatsApp testa códigos QR para canais e informações sobre histórico de chats no iOS

Tudo indica que ficará mais fácil compartilhar e obter acesso a um canal do WhatsApp no iOS. De acordo com uma nova descoberta do WABetaInfo, o mensageiro está testando permitir que proprietários compartilhem um código QR com um link que direciona os usuários diretamente para seus canais — uma facilidade em relação à opção única de link textual atual.

Vista na versão 24.24.10.76 do mensageiro no TestFlight, a novidade poderá ser acessada facilmente nas opções de compartilhamento, disponíveis na seção de informações de um canal. Será possível tanto exibir diretamente o código para que alguém escaneie quanto compartilhá-lo com outros apps — ou simplesmente salvá-lo como uma imagem para imprimi-lo.

Como destacou o site, a nova funcionalidade pode ser bastante vantajosa para empresas, já que elas poderão manter exposto o código QR que direciona para seus canais do WhatsApp em suas lojas ou imprimi-lo em recibos, etc. A novidade também permitirá organizar melhor eventos os quais fazem uso de canais compartilhados para a divulgação de detalhes.

Maior transparência para o histórico de mensagens em dispositivos vinculados

O site também descobriu, dessa vez na versão de testes 24.24.10.78, que o WhatsApp está trabalhando para permitir obter informações sobre a sincronização do histórico de mensagens em dispositivos vinculados (como computadores, tablets ou smartphones secundários).

Em uma nova tela, denominada “Histórico de Conversas”, será possível visualizar detalhes sobre a data em que a sincronização do histórico de mensagens começou e o seu status atual — o que permitirá saber se ela ainda está em andamento ou se já foi concluída por completo.

Nessa nova tela (que funcionará também no iPad, visto que ele será considerado um dispositivo vinculado), o WhatsApp também informará que o histórico de mensagens abrange o período de um ano. Todas as conversas, é claro, continuarão acessíveis por completo no dispositivo principal.