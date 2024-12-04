Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

“Wolfs” seguiu no topo da lista de filmes do Apple TV+ mais populares no Brasil em novembro

Gabriel Otto
04/12/2024 • 15:26

Nos rankings divulgados pela JustWatch com os filmes e séries do Apple TV+ mais populares em novembro, pelo segundo mês consecutivo o filme “Lobos” (“Wolfs”) liderou a lista de longa-metragens no Brasil, seguido por “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) e “Blitz” para fechar o Top 3.

Publicidade

Já entre as séries, “Disclaimer” também novamente liderou pelo segundo mês seguido, com “Silo” em segundo lugar e “Falando a Real” (“Shrinking”) concluindo o Top 3.

JustWatch Filmes Novembro 2024 Brasil
JustWatch Séries Novembro 2024 Brasil

Já mundialmente, “Blitz” liderou o ranking, seguido de “Lobos” e “Assassinos da Lua das Flores”. Entre as séries, “Silo” liderou, seguida por “Disclaimer” e “Falando a Real”. No mês passado, a série “Silo” acabou ficando na sexta posição do ranking, enquanto que “Disclaimer” foi a série de maior destaque.

JustWatch Filmes Novembro 2024 global
JustWatch Séries Novembro 2024 Global

Cabe pontuar que os números agregados pela JustWatch refletem apenas dados de popularidade das produções em diversas plataformas. De qualquer forma, eles nos permitem medir, indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos.

Publicidade

Quais das séries e/ou filmes citados acima você acompanhou? Conte-nos!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Post Ant.

Oferta: Apple Watch Series 10 (GPS + Cellular de 42mm) com 26% de desconto
Próx. Post

Apple disponibiliza extensão iCloud Passwords para o Firefox [atualizado]
Posts relacionados