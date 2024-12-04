“Wolfs” seguiu no topo da lista de filmes do Apple TV+ mais populares no Brasil em novembro

Nos rankings divulgados pela JustWatch com os filmes e séries do Apple TV+ mais populares em novembro, pelo segundo mês consecutivo o filme “Lobos” (“Wolfs”) liderou a lista de longa-metragens no Brasil, seguido por “Assassinos da Lua das Flores” (“Killers of the Flower Moon”) e “Blitz” para fechar o Top 3.

Já entre as séries, “Disclaimer” também novamente liderou pelo segundo mês seguido, com “Silo” em segundo lugar e “Falando a Real” (“Shrinking”) concluindo o Top 3.

Já mundialmente, “Blitz” liderou o ranking, seguido de “Lobos” e “Assassinos da Lua das Flores”. Entre as séries, “Silo” liderou, seguida por “Disclaimer” e “Falando a Real”. No mês passado, a série “Silo” acabou ficando na sexta posição do ranking, enquanto que “Disclaimer” foi a série de maior destaque.

Cabe pontuar que os números agregados pela JustWatch refletem apenas dados de popularidade das produções em diversas plataformas. De qualquer forma, eles nos permitem medir, indiretamente, como as produções do Apple TV+ têm se saído em determinados períodos.

