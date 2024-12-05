Apple Arcade ganha seis novos jogos, incluindo PAC-MAN 256+!

Como parte dos 15 lançamentos anunciados pela Maçã para o Apple Arcade neste período de fim de ano, chegaram hoje ao catálogo do serviço nada menos que 6 novos jogos!

E há opções para todos os gostos, desde jogos infantis, passando por de corrida até versões especiais de clássicos. Ainda por cima, há um título chegando exclusivamente ao Apple Vision Pro!

Vamos conhecer um pouco melhor cada um dos novos jogos?

PAC-MAN 256+

Versão remasterizada e renovada do game de sucesso homônimo, PAC-MAN 256+ é um clássico jogo de corrida infinito em labirinto. O objetivo é evitar os fantasmas no estilo clássico de PAC-MAN, mas enfrentando o terrível Glitch, que consome o labirinto atrás de você.

Com novos objetivos e atualizações (mas sem deixar de incluir uma seleção de mundos dos jogos mais famosos de PAC-MAN) , o game permite ganhar pontos de experiência durante os jogos e desbloquear power-ups inéditos para transformar cada partida em uma experiência única.

Barbie Color Creations+

Projetado para crianças que adoram se expressar por meio da arte e do desenho, Barbie Color Creations+ permite personalizar bonecas, roupas e acessórios com uma gama infinita de looks de moda inspirados na boneca mais famosa do mundo.

É possível fazer coisas como personalizar as características físicas da boneca, usar uma ampla seleção de ferramentas artísticas, participar de desafios temáticos, jogos e atividades envolvendo desenhos e até mesmo ganhar recompensas para decorar o seu próprio estúdio da Barbie.

Hot Wheels: Race Off+

Quem é fã de Hot Wheels agora pode contar com toda a emoção da franquia em um jogo de corrida de tirar o fôlego. Repleto de adrenalina, Hot Wheels: Race Off+ desafia os jogadores a dominar as pistas e construir a melhor coleção de carros.

É possível correr com até 30 carros Hot Wheels em 60 pistas de corrida diferentes, com suporte a “Blast Off” de impulsionadores, loops e saltos e até mesmo a possibilidade de desafiar amigos no Game Center.

Boggle: Arcade Edition

Boggle: Arcade Edition leva ao serviço da Apple o clássico jogo de quebra-cabeças de palavras (não disponível em português, cabe ressaltar) com suporte a multiplayer e desafios diários que permitem competir globalmente.

Permitindo jogar tanto com o modo clássico quanto em modo Power, o game suporta o SharePlay, permitindo que até 32 jogadores se juntem a um jogo privado enquanto fazem uma chamada pelo FaceTime.

Talking Tom Blast Park

Junte-se a um dos felinos mais famosos do mundo gamer e a seus amigos em uma batalha épica para salvar o Blast Park dos Rakoonz em Talking Tom Blast Park, um novo jogo da franquia com confrontos épicos e muita diversão.

O jogo permite desbloquear e usar lançadores exclusivos como o Taca-pato e o Lança-desentupidor, explorar parques temáticos e reconstruí-los, bem como obter combos poderosos para expulsar os Rakoonz deles de uma vez por todas.

Little Cities: Diorama

Aproveitando o ambiente espacial proporcionado pelo Apple Vision Pro, Little Cities: Diorama chegou exclusivamente ao headset da Maçã com uma simulação de construção urbana clássica reimaginada para a realidade mista — o que nos dá infinitas possibilidades.

Oferecendo controles e gestos intuitivos, bem como uma interface de usuário renovada, o game permite criar e explorar ilhas com uma variedade de biomas e ambientes, indústria, moradias e vários outros tipos de atrações — tudo com uma trilha sonora para lá de divertida.

O Apple Arcade conta com mais de 200 títulos no acervo (livres de propagandas ou compras internas), os quais podem ser acessados por até cinco membros de um Compartilhamento Familiar por iPhones, iPads, Macs, Apple TVs e/ou Apple Vision Pros. O serviço de jogos custa R$14,90 por mês e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

