Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple recorre e chama multa imposta pelo Cade de “desproporcional”

Bruno Cardoso
05/12/2024 • 15:04
Jefferson Rudy/Agência Senado
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade)

Alvo de um processo administrativo da Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) do Brasil, a Apple apresentou hoje um recurso ao tribunal do órgão que busca suspender a aplicação de uma medida preventiva a qual obrigaria a empresa a permitir métodos de pagamentos alternativos na App Store e a liberar o sideloading no iOS. As informações são do TeleSíntese.

Publicidade

O processo administrativo, vale lembrar, foi aberto no fim de novembro e previa uma multa de R$250.000 por dia caso a Maçã não realizasse as alterações necessárias no modelo de negócios da sua loja de apps. Segundo o Cade, ele tem como objetivo “apurar suspeitas de abuso de posição dominante” e a prática de “venda casada” por parte da Apple.

Em sua contestação, a Apple argumentou que a medida “ameaça drasticamente” a segurança e a privacidade do iOS e disse não existir “qualquer justificativa legal” para que o modelo de negócios da App Store seja alterado. O fato de o iPhone e a App Store funcionarem da mesma forma há mais de 15 anos também iria contra o caráter urgente da medida.

A empresa também chamou a multa supracitada de “punição completamente irrazoável e desproporcional”, e disse que o Cade usou argumentos “sem precedentes” para abrir essa investigação. “[A decisão do Cade] desestabiliza um modelo de negócios global que tem sido aplicado por pelo menos 15 anos sem qualquer questionamento concorrencial no Brasil”, comentou a Apple.

Publicidade

A ordem é irrazoável ao determinar a implementação de mudanças técnicas complexas dentro de um prazo irreal, sendo que muitas medidas demandariam a remodelação do iOS, algo que é impossível de cumprir dentro do prazo estabelecido.

Quanto às alterações solicitadas, a Maçã disse ser impossível aplicá-las com a rapidez esperada pelo Cade.

Acompanhemos…

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
Post Ant.

WhatsApp libera novo indicador de digitação para todos os usuários
Próx. Post

iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2 ganham Release Candidates
Posts relacionados