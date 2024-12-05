Navegue

Apple transmitirá a final da MLS Cup 2024 gratuitamente

Gabriel Otto
05/12/2024

A Apple anunciou hoje que transmitirá gratuitamente a final da MLS Cup 2024, entre LA Galaxy e New York Red Bulls, no próximo sábado (7/12). A partida será disponibilizada em mais de 100 países e regiões por meio do MLS Season Pass, no app Apple TV.

A transmissão começará às 16h30 (pelo horário de Brasília) com programas pré-jogo ao vivo do Dignity Health Sports Park, seguidos pela partida, às 18h. Os comentários serão feitos por Jake Zivin, Taylor Twellman e Jillian Sakovits em inglês, e por Sammy Sadovnik, Diego Valeri e Antonella González em espanhol.

A transmissão gratuita estará disponível nos dispositivos da Apple, além de smart TVs, consoles de videogame e pela web. A partida também será exibida ao vivo em lojas da Apple nos Estados Unidos, no Brasil, no Canadá e no México, bem como numa tela gigante na Times Square, em Nova York.

A Apple também oferecerá uma experiência de visualização imersiva para os usuários do Vision Pro, com recursos de realidade aumentada e Áudio Espacial (Spatial Audio).

O MLS Season Pass está disponível exclusivamente pelo app Apple TV, o qual pode ser acessado em todos os dispositivos da Apple, bem como em praticamente todos os dispositivos de streaming (Roku, Fire TV, Google TV, etc.), além de smart TVs e também na web.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
