Apple TV+ conquista 12 indicações aos Critics Choice Awards 2025

O Apple TV+ marcou presença de peso nos 30º Critics Choice Awards, com 12 indicações em várias categorias. A plataforma segue mostrando que está disposta a brigar por um espaço entre as gigantes do streaming, com produções que foram bem recebidas tanto pelo público quanto pela crítica.
Entre os destaques, “Slow Horses” foi indicada na categoria Melhor Série de Drama, enquanto Anna Sawai, de “Pachinko”, e Fiona Shaw, de “Mal de Família” (“Bad Sisters”), concorrem ao prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama.
Na comédia, Kristen Wiig garantiu sua vaga como Melhor Atriz em Série de Comédia com “Palm Royale”, e Michael Urie está na disputa por Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia com sua atuação em “Falando a Real” (“Shrinking”).
As minisséries também trouxeram boas notícias para o Apple TV+: “Disclaimer” e “Mestres do Ar” (“Masters of the Air”) estão na corrida pelo prêmio.
Além disso, “Disclaimer” rendeu indicações de Melhor Ator/Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme Feito para TV para Kevin Kline e Cate Blanchett, além de Leila George, que concorre como Melhor Atriz Coadjuvante.
Nas produções internacionais, “Pachinko” e “Acapulco” representam o Apple TV+ na categoria Melhor Série em Língua Estrangeira.
Veja abaixo as categorias completas disputadas pelo Apple TV+.
Melhor Série de Drama
- “The Day of the Jackal” (Peacock)
- “The Diplomat” (Netflix)
- “Evil” (Paramount+)
- “Industry” (HBO/Max)
- “Interview with the Vampire” (AMC)
- “The Old Man” (FX)
- “Shōgun” (FX/Hulu)
- “Slow Horses” (Apple TV+)
Melhor Atriz Coadjuvante em Série de Drama
- Moeka Hoshi – “Shōgun” (FX/Hulu)
- Allison Janney – “The Diplomat” (Netflix)
- Nicole Kidman – “Special Ops: Lioness” (Paramount+)
- Skye P. Marshall – “Matlock” (CBS)
- Anna Sawai – “Pachinko” (Apple TV+)
- Fiona Shaw – “Bad Sisters” (Apple TV+)
Melhor Atriz em Série de Comédia
- Kristen Bell – “Nobody Wants This” (Netflix)
- Quinta Brunson – “Abbott Elementary” (ABC)
- Natasia Demetriou – “What We Do in the Shadows” (FX)
- Bridget Everett – “Somebody Somewhere” (HBO/Max)
- Jean Smart – “Hacks” (HBO/Max)
- Kristen Wiig – “Palm Royale” (Apple TV+)
Melhor Ator Coadjuvante em Série de Comédia
- Paul W. Downs – “Hacks” (HBO/Max)
- Asher Grodman – “Ghosts” (CBS)
- Harvey Guillén – “What We Do in the Shadows” (FX)
- Brandon Scott Jones – “Ghosts” (CBS)
- Michael Urie – “Shrinking” (Apple TV+)
- Tyler James Williams – “Abbott Elementary” (ABC)
Melhor Minissérie
- “Baby Reindeer” (Netflix)
- “Disclaimer” (Apple TV+)
- “Masters of the Air” (Apple TV+)
- “Mr Bates vs the Post Office” (PBS)
- “The Penguin” (HBO/Max)
- “Ripley” (Netflix)
- “True Detective: Night Country” (HBO | Max)
- “We Were the Lucky Ones” (Hulu)
Melhor Ator em Minissérie ou Filme para TV
- Colin Farrell – “The Penguin” (HBO/Max)
- Richard Gadd – “Baby Reindeer” (Netflix)
- Tom Hollander – “FEUD: Capote vs. The Swans” (FX)
- Kevin Kline – “Disclaimer” (Apple TV+)
- Ewan McGregor – “A Gentleman in Moscow” (Paramount+)
- Andrew Scott – “Ripley” (Netflix)
Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme para TV
- Dakota Fanning – “Ripley” (Netflix)
- Leila George – “Disclaimer” (Apple TV+)
- Betty Gilpin – “Three Women” (Starz)
- Jessica Gunning – “Baby Reindeer” (Netflix)
- Deirdre O’Connell – “The Penguin” (HBO/Max)
- Kali Reis – “True Detective: Night Country” (HBO/Max)
Melhor Série em Língua Estrangeira
- “Acapulco” (Apple TV+)
- “Citadel: Honey Bunny” (Prime Video)
- “La Máquina” (Hulu)
- “The Law According to Lidia Poët” (Netflix)
- “My Brilliant Friend” (HBO/Max)
- “Pachinko” (Apple TV+)
- “Senna” (Netflix)
- “Squid Game” (Netflix)
A premiação acontecerá no dia 12 de janeiro, no Barker Hangar, em Santa Monica (Califórnia, Estados Unidos), com transmissão ao vivo pelo canal E!. Já as indicações das categorias de cinema serão reveladas no dia 12/12.
Com esse desempenho, o Apple TV+ mostra que, de fato, está jogando no mesmo nível que gigantes como Netflix, que liderou a lista com 23 indicações, e HBO/Max, que aparece com 21. Vamos ver quem leva a melhor no palco!
O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.
via Deadline