Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Apple TV+ libera primeiras imagens de “Government Cheese”; série estreará em 16/4

Luiz Gustavo Ribeiro
05/12/2024 • 15:56

Anunciada originalmente há cerca de um ano, a série “Government Cheese”, do Apple TV+, teve as suas primeiras imagens divulgadas hoje, bem como a data de estreia: 16 de abril de 2025.

Publicidade

Estrelando o ator multipremiado David Oyelowo (que também é produtor executivo), a série de dez episódios é ambientada em San Fernando Valley, em 1969, e conta a história dos Chambers, uma família peculiar em busca de sonhos elevados — e aparentemente impossíveis.

Quando Hampton Chambers (Oyelowo) é libertado da prisão, sua tão esperada reunião de família não sai como ele havia planejado. Durante sua ausência, a esposa de Hampton, Astoria (Simone Missick), e os filhos, Einstein (Evan Ellison) e Harrison (Jahi Di’Allo Winston), formaram uma família nada convencional, e o retorno de Hampton transforma seu mundo em um caos.

O serviço de streaming também liberou um breve teaser da produção:

Uma nova comédia familiar surrealista.
#GovernmentCheese — 16 de abril no Apple TV+.

Dos criadores Paul Hunter e Aeysha Carr, o elenco também inclui Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi, Julien Heron, Djilali Rez-Kallah, Louis Ferreira, Thomas Beaudoin, Kyle Mac, John Ortiz e Adam Beach.

Publicidade

Uma produção da Apple Studios e da MACRO Television Studios, “Government Cheese” é escrito e tem produção executiva de Hunter (que também dirige) e Carr. A série é produzida ainda por Charles D. King, Marta Fernandez e Ali Brown.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Vendas de iPhones cresceram 21% na América Latina durante o 3º trimestre de 2024
Próx. Post

Apple transmitirá a final da MLS Cup 2024 gratuitamente
Posts relacionados