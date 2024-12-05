Apple TV+ libera primeiras imagens de “Government Cheese”; série estreará em 16/4

Anunciada originalmente há cerca de um ano, a série “Government Cheese”, do Apple TV+, teve as suas primeiras imagens divulgadas hoje, bem como a data de estreia: 16 de abril de 2025.

Estrelando o ator multipremiado David Oyelowo (que também é produtor executivo), a série de dez episódios é ambientada em San Fernando Valley, em 1969, e conta a história dos Chambers, uma família peculiar em busca de sonhos elevados — e aparentemente impossíveis.

Quando Hampton Chambers (Oyelowo) é libertado da prisão, sua tão esperada reunião de família não sai como ele havia planejado. Durante sua ausência, a esposa de Hampton, Astoria (Simone Missick), e os filhos, Einstein (Evan Ellison) e Harrison (Jahi Di’Allo Winston), formaram uma família nada convencional, e o retorno de Hampton transforma seu mundo em um caos.

O serviço de streaming também liberou um breve teaser da produção:

A new surrealist family comedy.#GovernmentCheese — April 16 on Apple TV+ pic.twitter.com/FLvEnHcnWY — Apple TV (@AppleTV) December 5, 2024 Uma nova comédia familiar surrealista.

#GovernmentCheese — 16 de abril no Apple TV+.

Dos criadores Paul Hunter e Aeysha Carr, o elenco também inclui Bokeem Woodbine, Jeremy Bobb, Louis Cancelmi, Julien Heron, Djilali Rez-Kallah, Louis Ferreira, Thomas Beaudoin, Kyle Mac, John Ortiz e Adam Beach.

Uma produção da Apple Studios e da MACRO Television Studios, “Government Cheese” é escrito e tem produção executiva de Hunter (que também dirige) e Carr. A série é produzida ainda por Charles D. King, Marta Fernandez e Ali Brown.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

