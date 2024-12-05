Navegue

Arturo Castro se juntará a John Cena no filme “Matchbox”, do Apple TV+

Yan Avelino
05/12/2024 • 19:26
Divulgação/Apple.

O Deadline informou que o ator Arturo Castro (“Matador de Aluguel”) foi confirmado no elenco do filme “Matchbox”, no qual vai contracenar com John Cena. Ainda não há, contudo, informações sobre a data de lançamento do filme.

A produção — uma parceria entre a Apple, a Skydance e a Mattel Films — é inspirada na famosa linha de carrinhos em miniatura da Mattel. Por enquanto, os detalhes sobre os personagens estão sendo mantidos em segredo.

O elenco do filme continua ganhando nomes de peso, com Jessica Biel e Sam Richardson também confirmados. A direção é de Sam Hargrave (“Resgate”), enquanto o roteiro ficou por conta de David Coggeshall e Jonathan Tropper.

Na produção, estão David EllisonDana GoldbergDon Granger (da Skydance), além de Robbie Brenner, da Mattel Films, e Jules Daly.

A marca Matchbox nasceu em 1953 e foi criada por Jack Odell, um apaixonado por automóveis que queria ajudar a filha. A escola dela só permitia brinquedos que coubessem em uma caixa de fósforos, e assim surgiu a ideia dos carrinhos em miniatura.

O sucesso foi imediato e, desde então, a marca conquistou gerações, mantendo sua tradição de qualidade por mais de 70 anos. Hoje, dois carrinhos Matchbox são vendidos a cada segundo em algum lugar do mundo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
