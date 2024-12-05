Arturo Castro se juntará a John Cena no filme “Matchbox”, do Apple TV+

O Deadline informou que o ator Arturo Castro (“Matador de Aluguel”) foi confirmado no elenco do filme “Matchbox”, no qual vai contracenar com John Cena. Ainda não há, contudo, informações sobre a data de lançamento do filme.

A produção — uma parceria entre a Apple, a Skydance e a Mattel Films — é inspirada na famosa linha de carrinhos em miniatura da Mattel. Por enquanto, os detalhes sobre os personagens estão sendo mantidos em segredo.

O elenco do filme continua ganhando nomes de peso, com Jessica Biel e Sam Richardson também confirmados. A direção é de Sam Hargrave (“Resgate”), enquanto o roteiro ficou por conta de David Coggeshall e Jonathan Tropper.

Na produção, estão David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger (da Skydance), além de Robbie Brenner, da Mattel Films, e Jules Daly.

A marca Matchbox nasceu em 1953 e foi criada por Jack Odell, um apaixonado por automóveis que queria ajudar a filha. A escola dela só permitia brinquedos que coubessem em uma caixa de fósforos, e assim surgiu a ideia dos carrinhos em miniatura.

O sucesso foi imediato e, desde então, a marca conquistou gerações, mantendo sua tradição de qualidade por mais de 70 anos. Hoje, dois carrinhos Matchbox são vendidos a cada segundo em algum lugar do mundo.

