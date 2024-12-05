Navegue

Como ativar, desativar e mudar o uso de endereços no app Tempo

Pedro Henrique Nunes
05/12/2024 • 08:00
Widget do app Tempo no macOS Sonoma

O aplicativo Tempo (Weather) do iOS/iPadOS 18 e do macOS Sequoia 15 trouxe uma função bem interessante.

Agora, ele usa os endereços que você define como residencial e de trabalho no app Contatos (Contacts) para que seja mais simples encontrar e ver o clima mais relevante para você.

Porém, se você quiser mudar isso ou mesmo desativar completamente o uso dessas informações para o app Tempo, fique ligado nos parágrafos a seguir para ver como proceder! 🌤️

Como mudar a localização da sua casa ou do seu trabalho

O gerenciamento dessas informações, como dissemos acima, precisa ser feito pelo app Contatos.

No iPhone/iPad, abra o app, selecione “Meu Cartão” (na parte superior) e “Editar”. Na seção “Casa”, adicione o endereço da sua residência. Repita o processo com o local do seu trabalho ou, se um ou os dois não estiverem aparecendo, escolha “Adicionar endereço”.

Pelo Mac, acesse o Contatos, clique no seu nome (na seção “Meu Cartão”), vá até “Editar” (no canto inferior direito) e adicione ou corrija as informações na seção dedicada.

Como ativar/desativar o acesso aos endereços da sua casa e do seu trabalho ao app Tempo

Pelo iPhone ou iPad, acesse os Ajustes (Settings), toque em “Apps” e em “Tempo”. Depois, marque/desmarque “Casa e Trabalho”, na seção “Localizações”.

No Mac, abra o app Tempo, vá até Tempo » Ajustes… na barra de menus ou use o atalho ⌘ command ,.

Na aba “Geral”, marque/desmarque a opção “Casa e Trabalho”, abaixo de “Localizações”.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
