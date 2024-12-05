Como gerenciar o acesso de apps aos seus contatos no iPhone/iPad

O iOS/iPadOS 18 trouxe uma nova forma de controlar o acesso dos aplicativos instalados ao seus contatos.

Na primeira vez que um app desejar acessá-los, um pedido será exibido na tela, junto a uma explicação. Após conceder ou negar o pedido, você poderá escolher quais os contatos que ele conseguirá acessar, fazendo isso inclusive posteriormente.

Veja como controlar isso! 😉

No iPhone ou no iPad, abra os Ajustes (Settings), toque em “Privacidade e Segurança” e em “Contatos”. Escolha, então, quantos acessos aos seus contatos você está concedendo ao app (logo abaixo de “Contatos”).

Caso esteja concedendo “Acesso Limitado”, você pode tocar em “Editar Contatos Selecionados” para escolher as pessoas. Após selecionar ou desmarcar os contatos individuais, toque em “OK”.