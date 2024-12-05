Navegue

Dólar Nomad: economia e planejamento para quem pensa no futuro

Yan Avelino
05/12/2024 • 12:39
Dólar Nomad

Se você já perdeu noites de sono tentando prever para onde vai o dólar, a Nomad tem uma novidade que poderá facilitar a sua vida.

Com o Dólar Nomad, é possível garantir uma cotação mais barata hoje e receber o valor 12 meses depois. É uma forma prática de planejar aquela viagem dos sonhos ou até de começar a dolarizar parte do seu dinheiro/investimento sem estresse.

O grande atrativo aqui é uma bonificação de R$0,15 por dólar 1Consulte o VET (valor efetivo total) antes de concluir a operação., a qual é aplicada sobre a cotação comercial do dia. Isso, é claro, pode fazer diferença para quem está de olho na economia, especialmente em tempos de câmbio imprevisível.

O Dólar Nomad é ideal para quem gosta de se organizar: você fixa o preço do dólar hoje e sabe exatamente quanto terá daqui a um ano. Mas, se os planos mudarem no meio do caminho, é possível utilizar o dinheiro antes — o bônus, contudo, não será aplicado.

O Dólar Nomad é a compra de dólar com bonificação, para entrega após 1 ano, cf. regulamentação. Em caso de liquidação antecipada, uma nova operação será feita para a devolução da bonificação pelo cliente. Produto oferecido pela Nomad como correspondente do Ouribank.

Para aderir, o valor mínimo é de R$5 mil e tudo acontece diretamente no app da Nomad, sem burocracia. O produto, vale ressaltar, é regulamentado e oferecido pela Nomad como correspondente do Ouribank, não sendo classificado como um investimento.

Para lançar o Dólar Nomad, a fintech apostou em uma campanha cheia de humor. Márcia Sensitiva e Pri Ferraz entram em cena brincando com a dificuldade de prever o valor do dólar — afinal, nem as videntes mais experientes têm essa resposta.

YouTube video

Passo a passo para comprar o Dólar Nomad

Comprar o Dólar Nomad é simples e pode ser feito diretamente pelo aplicativo da Nomad, veja só:

  1. Abra sua conta Nomad: se você ainda não tem uma conta internacional Nomad, baixe o aplicativo, faça o cadastro e ative sua conta.
  2. Ganhe até US$20 de cashback: utilize o código DINHEIRODEVOLTA no campo “Código de convidado” na hora do cadastro para ganhar até US$20 de cashback (mais sobre isso abaixo).
  3. Acesse o aplicativo Nomad: após logar, na tela inicial do app, procure pela opção “Adicionar dinheiro”.
  4. Selecione a opção “Compre dólar mais barato”: toque nessa opção para começar o processo de compra do Dólar Nomad.
  5. Defina o valor da compra: insira o valor desejado (lembrando que o valor mínimo é de R$5.000). O aplicativo mostrará a cotação da moeda e o bônus de R$0,15 por dólar 2Consulte o VET (valor efetivo total) antes de concluir a operação..
  6. Revise as informações: antes de finalizar, confira os detalhes da operação, incluindo a cotação, o bônus aplicado e a data de disponibilidade do saldo.
  7. Finalize a compra: confirme a transação e pronto! O valor será reservado em sua conta Nomad.

Voltando ao cashback que mencionamos cima, funciona assim: depois de a conta ser aprovada e aberta (é preciso apenas de um RG ou uma CNH para isso), basta fazer uma operação de câmbio até 15 dias depois da abertura para ganhar até US$20 de volta diretamente no app.

Cupom DINHEIRODEVOLTA, da Nomad
Nesta tela, digite o cupom DINHEIRODEVOLTA para ganhar até US$20 de cashback, dependendo do valor da sua primeira remessa.

Você ganhará 2% de cashback em cima da primeira operação de câmbio 3O valor mínimo de uma operação de câmbio na Nomad é de R$50. na sua conta, limitado a US$20. Dessa forma, se fizer uma operação de US$500, por exemplo, ganhará US$10; se for de US$1.000, ganhará US$20. Simples, né?

A Nomad já tem um histórico de inovação com serviços que vão além de uma conta internacional: sala VIP no Aeroporto de Guarulhos, parcelamento de compras em dólar e até um chip internacional.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
