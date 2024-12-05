Navegue

iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2 ganham Release Candidates

Luiz Gustavo Ribeiro
05/12/2024 • 15:15
iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia 15, watchOS 11, tvOS 18, HomePod, AirPods, Vision Pro

Foram liberadas hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 18.2 (compilação 22C150), do iPadOS 18.2 (idem), do macOS Sequoia 15.2 (24C98), do watchOS 11.2 (22S99), do tvOS 18.2 (22K154) e do visionOS 2.2 (22N840) para desenvolvedores.

Também foram disponibilizadas as quartas RCs do macOS Sonoma 14.7.2 (compilação 23H311) e do macOS Ventura 13.7.2 (22H313), bem como do iPadOS 17.7.3 (21H312) e do Xcode 16.2 (16C5031c).

Com isso, a previsão é de que a Apple libere todos os sistemas para os usuários em geral na semana que vem — exceto, é claro, que novas RCs sejam liberadas até lá.

Novidades

As novidades mais significativas virão com o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS 15.2, os quais, como se sabe, incluirão mais recursos da Apple Intelligence — incluindo os Genmojis, o aplicativo Image Playground, a Image Wand e a integração da Siri com o ChatGPT.

Cabe apontar que os recursos da Apple Intelligence estão disponíveis inicialmente somente em inglês, nos Estados Unidos. A lista de dispositivos compatíveis pode ser conferida aqui.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
