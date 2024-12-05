iOS 18.2, iPadOS 18.2, macOS 15.2, watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2 ganham Release Candidates

Foram liberadas hoje as Release Candidates (RCs) do iOS 18.2 (compilação
22C150), do iPadOS 18.2 (idem), do macOS Sequoia 15.2 (
24C98), do watchOS 11.2 (
22S99), do tvOS 18.2 (
22K154) e do visionOS 2.2 (
22N840) para desenvolvedores.
Também foram disponibilizadas as quartas RCs do macOS Sonoma 14.7.2 (compilação
23H311) e do macOS Ventura 13.7.2 (
22H313), bem como do iPadOS 17.7.3 (
21H312) e do Xcode 16.2 (
16C5031c).
Com isso, a previsão é de que a Apple libere todos os sistemas para os usuários em geral na semana que vem — exceto, é claro, que novas RCs sejam liberadas até lá.
Novidades
As novidades mais significativas virão com o iOS/iPadOS 18.2 e o macOS 15.2, os quais, como se sabe, incluirão mais recursos da Apple Intelligence — incluindo os Genmojis, o aplicativo Image Playground, a Image Wand e a integração da Siri com o ChatGPT.
Cabe apontar que os recursos da Apple Intelligence estão disponíveis inicialmente somente em inglês, nos Estados Unidos. A lista de dispositivos compatíveis pode ser conferida aqui.
Na seleção de posts acima, você confere outras novidades verificadas ao longo dos ciclos de testes de todos os sistemas.