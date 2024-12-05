iPhone dobrável será no estilo “fold” (e não “flip”), aposta Ross Young

E vamos a mais rumores relacionados ao suposto iPhone dobrável no qual a Apple estaria trabalhando. Após afirmar que o dispositivo deverá ser lançado em 2026, o analista Ross Young trouxe agora detalhes sobre seu possível formato.

Em resposta à pergunta de um usuário no X (ex-Twitter), Young afirmou que o dobrável da Maçã será do tipo “fold” e que esse é o único estilo sendo preparado pela Maçã no momento — o que elimina o formato “flip”, pelo menos por ora.

Fold — Ross Young (@DSCCRoss) December 2, 2024 @mikebbroyles: Então, se a Apple finalmente entrar na jogada em 2026, será um Flip, um Fold ou ambos?

@DSCCRoss: Fold.

Isso significa que o futuro aparelho teria um formato mais semelhante ao de um iPad quando aberto e ao de um iPhone quando fechado — e não algo que lembra os clássicos celulares que fizeram muito sucesso nos anos 2000.

É uma escolha interessante, visto que isso permitiria aos usuários usar o aparelho tanto como um smartphone quanto como um tablet, algo que já é possível com dispositivos de outras marcas, como a linha Z Fold (da Samsung).

O rumor envolvendo um “iPhone Fold”, vale destacar, contradiz informações ventiladas em julho, as quais apontavam o desenvolvimento de um aparelho com o formato “flip” — também para 2026, tal como o rumor de Young.

Um mês antes, um rumor do analista Jeff Pu apontou a possibilidade de o futuro dispositivo ter “tela dobrada para fora”, algo que se alinha mais à possibilidade de o formato do aparelho ser mesmo do tipo “fold”.

