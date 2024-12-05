OpenAI lança seu modelo mais inteligente e assinatura ChatGPT Pro por R$1.000 mensais

Confirmando vazamentos das últimas horas, a OpenAI anunciou o ChatGPT Pro, um novo nível de assinatura que custa nada menos que R$1.000/US$200 por mês no app. Ele fornece acesso ilimitado a todos os seus modelos, incluindo o mais novo, chamado o1.
O o1, assim como outros modelos de raciocínio, efetivamente verifica os fatos. Isso ajuda a evitar as alucinações que normalmente atrapalham as IAs — o que, por outro lado, também interfere na agilidade para chegar às soluções. O o1 pode ainda elaborar raciocínios sobre imagens e foi treinado para ser “mais conciso em seu pensamento” para melhorar os tempos de resposta.
Segundo a OpenAI, esse é seu modelo de raciocínio mais rápido, mais poderoso e preciso, oferecendo ainda melhores resultados em programação e matemática. De acordo com os testes internos da empresa, o o1 reduz em 34% grandes erros em “perguntas difíceis do mundo real” em comparação à versão prévia.
O o1, vale notar, não requer uma assinatura do ChatGPT Pro. A partir de hoje, todos os usuários pagos do ChatGPT (incluindo a assinatura Plus, que custa R$100/US$20 no app) podem acessar o o1 por meio da ferramenta seletora de modelo. A OpenAI disse, ainda, que planeja adicionar suporte a navegação na web, uploads de arquivos e muito mais nos próximos meses.
O novo modelo também estará disponível em breve na API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. da OpenAI, com novos recursos, incluindo chamada de função (ou seja, a capacidade de usar ferramentas externas) e análise de imagem.
Vantagens do ChatGPT Pro
Embora o novo modelo esteja disponível nas assinaturas mais baratas da OpenAI, os assinantes do ChatGPT Pro receberão uma versão ostensivamente melhor do o1. Chamado de modo o1 pro, ele “usa mais computação para as melhores respostas em perguntas mais difíceis”, segundo a empresa.
Today we’re also adding ChatGPT Pro, a new plan that allows us to offer the best of our models & tools at scale, including unlimited access to OpenAI o1 and a Pro-only version of o1 that thinks longer for even more reliable responses. https://t.co/UqhfbGkMgl— OpenAI (@OpenAI) December 5, 2024
Hoje também estamos adicionando o ChatGPT Pro, um novo plano que nos permite oferecer o melhor dos nossos modelos e ferramentas em escala, incluindo acesso ilimitado ao OpenAI o1 e uma versão somente Pro do o1 que pensa mais para respostas ainda mais confiáveis.
Além disso, o ChatGPT Pro também inclui acesso ilimitado ao GPT-4o e ao Advanced Voice Mode, o recurso de conversação (com conversas em tempo real mais naturais) do ChatGPT.
