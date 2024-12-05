Navegue

OpenAI lança seu modelo mais inteligente e assinatura ChatGPT Pro por R$1.000 mensais

Luiz Gustavo Ribeiro
05/12/2024 • 17:02
Divulgação do modelo o1 da OpenAI

Confirmando vazamentos das últimas horas, a OpenAI anunciou o ChatGPT Pro, um novo nível de assinatura que custa nada menos que R$1.000/US$200 por mês no app. Ele fornece acesso ilimitado a todos os seus modelos, incluindo o mais novo, chamado o1.

O o1, assim como outros modelos de raciocínio, efetivamente verifica os fatos. Isso ajuda a evitar as alucinações que normalmente atrapalham as IAs — o que, por outro lado, também interfere na agilidade para chegar às soluções. O o1 pode ainda elaborar raciocínios sobre imagens e foi treinado para ser “mais conciso em seu pensamento” para melhorar os tempos de resposta.

O OpenAI o1 agora está fora da prévia no ChatGPT.
O que mudou desde a prévia? Um modelo de raciocínio mais rápido e poderoso, melhor em programação, matemática e escrita.
O o1 agora também suporta uploads de imagens, permitindo que ele aplique raciocínio a visuais para respostas mais detalhadas e úteis.

Segundo a OpenAI, esse é seu modelo de raciocínio mais rápido, mais poderoso e preciso, oferecendo ainda melhores resultados em programação e matemática. De acordo com os testes internos da empresa, o o1 reduz em 34% grandes erros em “perguntas difíceis do mundo real” em comparação à versão prévia.

Acabamos de lançar duas coisas:
o1, o modelo mais inteligente do mundo. mais inteligente, mais rápido e com mais recursos (por exemplo, multimodalidade) do que a prévia do o1. Ao vivo no ChatGPT agora, chegando à API em breve.
ChatGPT Pro. US$200/mês. Uso ilimitado e modo ainda mais inteligente para usar o o1. Mais benefícios por vir!

O o1, vale notar, não requer uma assinatura do ChatGPT Pro. A partir de hoje, todos os usuários pagos do ChatGPT (incluindo a assinatura Plus, que custa R$100/US$20 no app) podem acessar o o1 por meio da ferramenta seletora de modelo. A OpenAI disse, ainda, que planeja adicionar suporte a navegação na web, uploads de arquivos e muito mais nos próximos meses.

Para maior clareza:
O o1 está disponível em nosso nível Plus, por US$20/mês.
Com o novo nível Pro (US$200/mês), ele pode pensar ainda mais nos problemas mais difíceis.
A maioria dos usuários ficará muito feliz com o o1 no nível Plus!

O novo modelo também estará disponível em breve na API 1Application programming interface, ou interface de programação de aplicações. da OpenAI, com novos recursos, incluindo chamada de função (ou seja, a capacidade de usar ferramentas externas) e análise de imagem.

Vantagens do ChatGPT Pro

Embora o novo modelo esteja disponível nas assinaturas mais baratas da OpenAI, os assinantes do ChatGPT Pro receberão uma versão ostensivamente melhor do o1. Chamado de modo o1 pro, ele “usa mais computação para as melhores respostas em perguntas mais difíceis”, segundo a empresa.

Hoje também estamos adicionando o ChatGPT Pro, um novo plano que nos permite oferecer o melhor dos nossos modelos e ferramentas em escala, incluindo acesso ilimitado ao OpenAI o1 e uma versão somente Pro do o1 que pensa mais para respostas ainda mais confiáveis.

Além disso, o ChatGPT Pro também inclui acesso ilimitado ao GPT-4o e ao Advanced Voice Mode, o recurso de conversação (com conversas em tempo real mais naturais) do ChatGPT.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
