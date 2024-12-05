Navegue

Pensando em IA, “iPhones 18” poderão ter memória redesenhada e mais rápida

Luiz Gustavo Ribeiro
05/12/2024 • 14:11
Circuito do iPhone 16

Embora a Apple afirme que seus chips mais atuais para iPhones (A18 e A18 Pro) sejam feitos para a Apple Intelligence, a companhia estaria trabalhando com a Samsung para realizar uma mudança que os tornará ainda mais adaptados para IA.

Isso porque, de acordo com uma nova reportagem do The Elec, a Maçã quer mudar como a memória dos iPhones é empacotada, com o objetivo de ampliar a largura de banda para ajudar em tarefas de IA. Tecnicamente, enquanto a maioria dos smartphones tem sua RAM 1Random access memory, ou memória de acesso aleatório. no mesmo pacote que o processador, a Apple quer colocar a memória e o processador em chips separados.

Segundo a reportagem, a Apple pediu à Samsung para começar a pesquisar a melhor forma de criar um pacote DRAM 2Dynamic random access memory, ou memória dinâmica de acesso aleatório. maior e conectá-lo de volta ao processador da maneira mais rápida. A adoção do design de chips separados também ajudará com o calor, pois a IA no dispositivo é um processo intensivo que esquenta o SoC 3System on a chip, ou sistema em um chip. como um todo.

Por outro lado, restrições físicas poderão ser um problema para implementar a mudança. Nesse caso, a Apple poderá ter que reduzir o tamanho do seu SoC e até mesmo da bateria, para encaixar a memória separada.

Embora as informações sejam de que a Samsung estaria no início das pesquisas, acredita-se que a Apple esteja planejando usar o novo método na linha “iPhone 18”, em 2026.

via MacRumors

Notas de rodapé

  • 1
    Random access memory, ou memória de acesso aleatório.
  • 2
    Dynamic random access memory, ou memória dinâmica de acesso aleatório.
  • 3
    System on a chip, ou sistema em um chip.

