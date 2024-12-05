Porsche realiza apresentação de novo carro com a ajuda do Apple Vision Pro

Elevando o nível da sua parceria com a Apple, a Porsche utilizou o Vision Pro para apresentar seu mais novo veículo para a imprensa, oferecendo uma experiência imersiva e interativa.

Durante o lançamento do 911 Carrera GTS, a Porsche utilizou o headset da Maçã para levar jornalistas ao “coração” do carro, permitindo uma visualização detalhada do sistema T-Hybrid.

Com recursos de realidade aumentada, os convidados puderam observar componentes individuais e até mesmo girar o carro para analisar sua aerodinâmica. A tecnologia de computação espacial da Apple permitiu uma experiência única, com detalhes em alta resolução (4K de resolução por olho).

A apresentação foi realizada em grupos de 15 pessoas, com engenheiros da Porsche explicando os detalhes do novo sistema. O Vision Pro permitiu que os convidados “removessem” as camadas externas do carro, revelando a tecnologia por trás do trem de força híbrido. Isso incluiu um turbocompressor elétrico de gás de escape recém-desenvolvido, que reduz significativamente o tempo necessário para atingir a pressão máxima de reforço.

A Porsche também planeja utilizar o Vision Pro para melhorar suas demonstrações de imprensa para jornalistas ao redor do mundo. Com as Personas e o SharePlay, a marca poderá reunir convidados remotamente, permitindo uma interação em tempo real, como se estivessem juntos na mesma sala. Essa experiência remota permitirá mergulhos técnicos profundos e discussões detalhadas sobre os novos modelos.

