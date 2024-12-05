Navegue

Vendas de iPhones cresceram 21% na América Latina durante o 3º trimestre de 2024

Gabriel Otto
05/12/2024 • 15:37
O mercado de smartphones na América Latina registrou um crescimento de 11,2% no terceiro trimestre de 2024 em relação ao mesmo período do ano anterior, de acordo com um estudo da Counterpoint Research. Este é o quinto trimestre consecutivo de crescimento.

Mesmo com a Samsung liderando o mercado com 33,2% de participação e crescimento de 5% em volume, a Apple registrou um crescimento significativo nas suas remessas (principalmente no Brasil e no México), com um aumento de 21,1%.

Pesquisa Counterpoint Research Apple 2024 América Latina

No Brasil, o iPhone 13 foi o modelo mais vendido da empresa no terceiro trimestre. Um dos motivos para isso, segundo a pesquisa, foi a queda no preço dos modelos mais antigos da Maçã.

A maioria dos países da região apresentou crescimento, exceto Argentina, Colômbia e Equador, afetados por crises econômicas. No entanto, a Argentina registrou o maior crescimento trimestre a trimestre, com volumes mais que dobrando.

Além da redução nos preços, a montagem local no Brasil contribuiu para o crescimento por aqui. O lançamento dos iPhones 16 também impactou positivamente as vendas, embora isso tenha ocorrido mais para o final do trimestre.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
