Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

WhatsApp libera novo indicador de digitação para todos os usuários

Gabriel Otto
05/12/2024 • 14:32

Desde outubro, o WhatsApp vinha testando a exibição de um novo indicador de digitação, tanto para textos quanto para áudios. Anteriormente, desde os primórdios do aplicativo, essa indicação aparecia abaixo do nome do contato (“Digitando…” ou “Gravando um áudio…”).

Publicidade

Agora, tanto em chats individuais quanto em grupo, você verá na própria conversa um indicador “…” (ou um microfone, no caso de áudios) ao lado do avatar da pessoa que estiver digitando algo ou gravando um áudio.

WhatsApp Indicador de Digitação

O WhatsApp confirmou hoje que o novo indicador de digitação/gravação já está disponível para todos os usuários. Caso ele ainda não conste no seu dispositivo (por ora, apenas no iOS e no Android), atualize o seu mensageiro para a versão mais recente na App Store ou no Google Play.

O aplicativo vem recebendo inúmeras atualizações visando tornar o mensageiro cada vez mais completo. Recentemente, por exemplo, a plataforma disponibilizou as transcrições de mensagens de voz, passou a mostrar rascunhos de mensagens não enviadas em chats e lançou a opção para organizar chats em listas personalizadas.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
Post Ant.

Pensando em IA, “iPhones 18” poderão ter memória redesenhada e mais rápida
Próx. Post

Apple recorre e chama multa imposta pelo Cade de “desproporcional”
Posts relacionados