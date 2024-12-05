WhatsApp libera novo indicador de digitação para todos os usuários

Desde outubro, o WhatsApp vinha testando a exibição de um novo indicador de digitação, tanto para textos quanto para áudios. Anteriormente, desde os primórdios do aplicativo, essa indicação aparecia abaixo do nome do contato (“Digitando…” ou “Gravando um áudio…”).

Agora, tanto em chats individuais quanto em grupo, você verá na própria conversa um indicador “…” (ou um microfone, no caso de áudios) ao lado do avatar da pessoa que estiver digitando algo ou gravando um áudio.

O WhatsApp confirmou hoje que o novo indicador de digitação/gravação já está disponível para todos os usuários. Caso ele ainda não conste no seu dispositivo (por ora, apenas no iOS e no Android), atualize o seu mensageiro para a versão mais recente na App Store ou no Google Play.

O aplicativo vem recebendo inúmeras atualizações visando tornar o mensageiro cada vez mais completo. Recentemente, por exemplo, a plataforma disponibilizou as transcrições de mensagens de voz, passou a mostrar rascunhos de mensagens não enviadas em chats e lançou a opção para organizar chats em listas personalizadas.