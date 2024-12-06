Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Apple estaria planejando Macs e headsets com conexão celular — e modem próprio vai fazer isso acontecer

Yan Avelino
06/12/2024 • 18:19
Ilustração de modem da Apple

A Apple está dando mais um passo importante em sua estratégia tecnológica. A ideia, agora, é trazer conectividade celular para mais dispositivos, como Macs e até seus headsets, usando a tecnologia de um modem desenvolvida dentro de casa.

Publicidade

Fontes ligadas ao projeto contaram à Bloomberg que o primeiro modelo desse modem, batizado internamente de “Sinope”, poderá chegar no próximo ano e, até 2026, substituir os componentes da Qualcomm aos poucos.

Esse movimento não é à toa. Por anos, os engenheiros da Maçã reclamaram que as peças ocupavam muito espaço dentro dos aparelhos. A solução? Criar um modem que se integrasse melhor com os outros componentes feitos pela própria empresa.

O resultado é um dispositivo mais compacto e econômico no consumo de energia. Isso poderá aparecer já no próximo iPhone SE, previsto para o ano que vem.

Publicidade

Em 2026, a tecnologia poderá ganhar ainda mais destaque com o lançamento do D23, um iPhone especulado como o mais fino já produzido pela empresa — cerca de 2 milímetros mais fino que o iPhone 16 Pro — e conhecido como “iPhone 17 Air/Slim”.

Mas não para por aí. A chegada desse modem abre portas para várias novidades. A Apple, inclusive, já estaria estudando o lançamento de dispositivos dobráveis, algo que tem sido explorado internamente pela empresa.

E os Macs?

Além disso, a conexão celular poderá finalmente chegar aos Macs pela primeira vez. A expectativa é que isso aconteça até 2026, quando a companhia deverá estrear a segunda geração do modem, oferecendo velocidades ainda maiores.

Publicidade

E tem mais: a tecnologia também pode aparecer nos headsets da empresa, como futuros modelos do Vision Pro, e até em óculos de realidade aumentada mais leves — embora esses ainda estejam longe de se tornar realidade.

Enquanto isso, iPads de entrada já deverão receber o primeiro modem em 2025, e as versões Pro do iPhone e do iPad poderão adotar o modelo atualizado em 2026.

Procurada, a Apple não comentou oficialmente o assunto, mas o recado parece claro: ela está investindo pesado para criar dispositivos mais finos, versáteis e, claro, com o DNA da empresa em cada detalhe.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
Post Ant.

Apple se livra de ação por só oferecer 5GB grátis no iCloud
Próx. Post

Malware Realst Stealer retorna ao macOS disfarçado de apps de reunião
Posts relacionados