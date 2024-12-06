Apple estaria planejando Macs e headsets com conexão celular — e modem próprio vai fazer isso acontecer

A Apple está dando mais um passo importante em sua estratégia tecnológica. A ideia, agora, é trazer conectividade celular para mais dispositivos, como Macs e até seus headsets, usando a tecnologia de um modem desenvolvida dentro de casa.

Fontes ligadas ao projeto contaram à Bloomberg que o primeiro modelo desse modem, batizado internamente de “Sinope”, poderá chegar no próximo ano e, até 2026, substituir os componentes da Qualcomm aos poucos.

Esse movimento não é à toa. Por anos, os engenheiros da Maçã reclamaram que as peças ocupavam muito espaço dentro dos aparelhos. A solução? Criar um modem que se integrasse melhor com os outros componentes feitos pela própria empresa.

O resultado é um dispositivo mais compacto e econômico no consumo de energia. Isso poderá aparecer já no próximo iPhone SE, previsto para o ano que vem.

Em 2026, a tecnologia poderá ganhar ainda mais destaque com o lançamento do D23 , um iPhone especulado como o mais fino já produzido pela empresa — cerca de 2 milímetros mais fino que o iPhone 16 Pro — e conhecido como “iPhone 17 Air/Slim”.

Mas não para por aí. A chegada desse modem abre portas para várias novidades. A Apple, inclusive, já estaria estudando o lançamento de dispositivos dobráveis, algo que tem sido explorado internamente pela empresa.

E os Macs?

Além disso, a conexão celular poderá finalmente chegar aos Macs pela primeira vez. A expectativa é que isso aconteça até 2026, quando a companhia deverá estrear a segunda geração do modem, oferecendo velocidades ainda maiores.

E tem mais: a tecnologia também pode aparecer nos headsets da empresa, como futuros modelos do Vision Pro, e até em óculos de realidade aumentada mais leves — embora esses ainda estejam longe de se tornar realidade.

Enquanto isso, iPads de entrada já deverão receber o primeiro modem em 2025, e as versões Pro do iPhone e do iPad poderão adotar o modelo atualizado em 2026.

Procurada, a Apple não comentou oficialmente o assunto, mas o recado parece claro: ela está investindo pesado para criar dispositivos mais finos, versáteis e, claro, com o DNA da empresa em cada detalhe.