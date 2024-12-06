Navegue

Leitura de 2 minuto

Apple inicia as vendas do iMac de 24 polegadas (M4) no Brasil

Gabriel Otto
06/12/2024 • 12:23

Anunciado em outubro deste ano, o novo iMac de 24 polegadas enfim foi disponibilizado pela Apple no Brasil. Confira a seguir algumas das principais características do novo modelo, que agora conta com a mais nova geração de processadores da empresa: o chip M4.

Além de seu processador, ele vem com novas opções de cores e um acabamento opcional de display nano-texture, assim como nos MacBooks Pro (M4), feito para reduzir o reflexo em ambientes com muita luz.

Confira o nosso unboxing do novo iMac:

YouTube video

Esse iMac, como dito, agora é equipado com o chip M4 (a Apple não oferece as versões Pro e Max nesse caso), com um desempenho até 1,7x mais rápido em relação ao modelo anterior em tarefas do dia a dia, como ter mais de um aplicativo em execução ou uma navegação mais suave pelo Safari, e até 2,1x mais rápido em processos mais exigentes, como ao editar fotos ou rodar games. A GPU 1Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico. integrada proporciona um desempenho gráfico até 30% melhor. O Neural Engine está até 3x mais rápido, tornando o iMac ideal para a Apple Intelligence.

iMac 24" Game Civilization VII
iMac 24" Safari e Excel
Divulgação/Apple

A câmera de 12 megapixels com Palco Central (Center Stage) e Visualização da Mesa (Desk View) melhora a qualidade das videochamadas. O novo iMac também conta com conexão Thunderbolt 4, memória unificada de 16GB, 24GB ou até 32GB, armazenamento de 256GB, 512GB, 1TB ou até 2TB, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3.

O novo iMac está disponível nas mesma sete cores, mas em tonalidades um pouco diferentes: verde, amarelo, laranja, rosa, roxa, azul e prateada. O Magic Keyboard e o Magic Mouse ou o Magic Trackpad são oferecidos na mesma cor do computador.

Divulgação/Apple

A Apple Intelligence é um dos carros-chefe da Maçã em 2024. Com as Ferramentas de Escrita (Writing Tools), a Siri redesenhada e ChatGPT integrado (estes dois últimos só serão liberados em breve), os usuários podem trabalhar, se comunicar e se expressar de forma mais eficiente. Outros recursos incluem o Image Playground e os Genmoji (também ainda indisponíveis).

Esse novo modelo é projetado pensando no meio ambiente, trazendo 100% de alumínio reciclado, 100% de ouro reciclado e embalagem feita de fibras, aproximando do objetivo da Apple de atingir neutralidade de carbono em suas operações.

O iMac de 24″ com o chip M4 parte de R$15.500 no Brasil, US$1.300 nos Estados Unidos e 1.530€ em Portugal.

Notas de rodapé

  • 1
    Graphics processing unit, ou unidade de processamento gráfico.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
