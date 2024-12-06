Apple se livra de ação por só oferecer 5GB grátis no iCloud

Uma ação judicial que mirava a Apple por fornecer apenas 5GB de armazenamento na nuvem (via iCloud) foi rejeitada pelo Tribunal de Apelações do Nono Circuito dos Estados Unidos, conforme divulgado pelo Law360.

Os autores do processo alegavam que usuários excedem rapidamente esse limite e, então, são obrigados a pagar por planos de armazenamento do iCloud. O caso centrou-se na alegação de que é “virtualmente impossível” que os requisitos de um usuário sejam satisfeitos com os 5GB gratuitos, e que em muitos casos é impossível para um usuário reduzir o uso do iCloud.

Três juízes do Nono Circuito consideraram a apelação, mas disseram que os demandantes não conseguiram provar suas alegações — tanto é que dois deles não usavam totalmente os 5GB grátis. Os juízes também observaram que os usuários têm a opção de desativar o iCloud, se desejarem.

Os autores ainda podem apelar dessa nova decisão, mas dessa forma o caso iria parar na Suprema Corte dos EUA — que provavelmente não dará continuidade ao litígio.

Vale notar que esse é um processo diferente daqueles que comentamos em março e em novembro passados, os quais também contestam os valores cobrados pelos planos de armazenamento do iCloud e a quantidade oferecida gratuitamente pela Apple.

