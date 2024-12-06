Navegue

Corredor usando um Apple Watch

Claro deixa de cobrar para habilitar conexão celular no Apple Watch

Gabriel Otto
06/12/2024 • 15:49
Leitura de 2 minuto

Segundo informações do Tecnoblog, a Claro anunciou uma mudança significativa no serviço Claro Sync, permitindo que usuários de Apple Watches e outros smartwatches com conexão celular conectem seus dispositivos sem custo adicional a redes 4G. Anteriormente, o serviço custava R$30 por mês.

Para utilizar essa funcionalidade, é necessário possuir um dos planos pós-pagos da Claro, que saem a partir de R$120 mensais. O serviço utiliza um eSIM adicional para replicar a linha do cliente, permitindo acesso à internet e a realização de ligações com o mesmo número.

Para ativar o serviço, os usuários de Apple Watches podem fazer a configuração diretamente do aplicativo Watch no iPhone, enquanto donos de Galaxy Watches (da Samsung), por exemplo, precisam comparecer a uma loja física da Claro para solicitar o eSIM e, em seguida, escanear o código QR no aplicativo Galaxy Wearable.

Os assinantes antigos do Claro Sync que pagavam pelo serviço poderão solicitar migração para o serviço gratuito, atualizando seus planos. A Claro informou que essa mudança “faz parte de uma estratégia para reforçar a proposta de valor dos planos pós-pagos”.

Vale alertar que, até o momento da publicação deste artigo, os Termos de Uso do Claro Sync (abaixo) e a página oficial do recurso não foram atualizados, mas isso deverá acontecer em breve. Na seção de “Perguntas frequentes” dessa página, no entanto, ela diz que o Claro Sync pode ser usado sem custo adicional.

Contrato Claro Synd

Repare que o tópico 3.1.1 parece entrar em contradição, pois a tabela informa um valor a ser cobrado mensalmente enquanto que o tópico citado alega outra coisa. Até que a operadora de fato atualize o documento, o recomendável é aguardar para realizar alguma mudança no seu plano.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
