Claro deixa de cobrar para habilitar conexão celular no Apple Watch

Segundo informações do Tecnoblog, a Claro anunciou uma mudança significativa no serviço Claro Sync, permitindo que usuários de Apple Watches e outros smartwatches com conexão celular conectem seus dispositivos sem custo adicional a redes 4G. Anteriormente, o serviço custava R$30 por mês.

Publicidade

Para utilizar essa funcionalidade, é necessário possuir um dos planos pós-pagos da Claro, que saem a partir de R$120 mensais. O serviço utiliza um eSIM adicional para replicar a linha do cliente, permitindo acesso à internet e a realização de ligações com o mesmo número.

Para ativar o serviço, os usuários de Apple Watches podem fazer a configuração diretamente do aplicativo Watch no iPhone, enquanto donos de Galaxy Watches (da Samsung), por exemplo, precisam comparecer a uma loja física da Claro para solicitar o eSIM e, em seguida, escanear o código QR no aplicativo Galaxy Wearable.

Os assinantes antigos do Claro Sync que pagavam pelo serviço poderão solicitar migração para o serviço gratuito, atualizando seus planos. A Claro informou que essa mudança “faz parte de uma estratégia para reforçar a proposta de valor dos planos pós-pagos”.

Publicidade

Vale alertar que, até o momento da publicação deste artigo, os Termos de Uso do Claro Sync (abaixo) e a página oficial do recurso não foram atualizados, mas isso deverá acontecer em breve. Na seção de “Perguntas frequentes” dessa página, no entanto, ela diz que o Claro Sync pode ser usado sem custo adicional.

Repare que o tópico 3.1.1 parece entrar em contradição, pois a tabela informa um valor a ser cobrado mensalmente enquanto que o tópico citado alega outra coisa. Até que a operadora de fato atualize o documento, o recomendável é aguardar para realizar alguma mudança no seu plano.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.