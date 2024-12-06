Em certos modelos de AirPods, é possível marcá-los como perdidos, possibilitando que você também crie uma mensagem com as suas informações para que a pessoa que encontrá-los possa entrar em contato.
Para fazer isso, a Apple informa que é preciso primeiramente ativar a rede Buscar (Find My). Nos próximos parágrafos, ensinaremos como fazer isso e a como marcar os seus AirPods como perdidos.
Confira! 🎧
Compatibilidade
Para fazer isso, você precisa ter um dos seguintes modelos de AirPods:
- AirPods 3
- AirPods 4
- AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído
- AirPods Pro e AirPods Pro 2
- AirPods Max (modelos com porta Lightning ou USB-C)
No caso dos AirPods 4 com Cancelamento Ativo de Ruído ou AirPods Pro 2, é possível também marcar separadamente cada um dos AirPods e o estojo como perdidos, caso perca apenas um deles ou os AirPods não estejam dentro do estojo.
Como ativar a rede Buscar nos AirPods
Com os AirPods na orelha, conecte-os ao seu iPhone/iPad e abra os Ajustes (Settings). Depois, toque no nome dos fones (na parte superior), role para baixo e ative “Rede do app Buscar”.
Como marcar os AirPods como perdidos
É possível marcá-los como perdidos usando o iPhone, o iPad, o Apple Watch ou o Mac.
- No iPhone/iPad: abra o app Buscar, toque na aba “Dispositivos”, em AirPods e, abaixo de “Marcar como Perdido”, selecione “Ativar”.
- No Apple Watch: abra o app Buscar Dispositivos, selecione os AirPods, toque em “Modo Perdido” e ative-o.
- No Mac: com o app Buscar aberto, clique em “Dispositivos”, selecione os fones, clique no “i” e em Ativar.
Fácil, não acharam? 🙂
