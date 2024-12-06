Filme “Como Vender a Lua” é a estreia do dia no Apple TV+

Chegou hoje ao catálogo do Apple TV+ o aguardado filme “Como Vender a Lua” (“Fly Me to the Moon”), comédia romântica de época estrelada por Scarlett Johansson e Channing Tatum.

Já tendo estreado antecipadamente nos cinemas, o filme é ambientado nos anos 1960 e brinca com a popular teoria da conspiração de que o homem nunca foi à Lua, em meio à corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética.

Os dois protagonistas se juntam na missão de sustentar o sucesso da Nasa com a opinião pública, nem que para isso seja necessário fabricar o sucesso da missão com uma curiosa campanha de marketing.

Scarlett Johansson e Channing Tatum interpretam uma especialista em marketing e um diretor de lançamento da NASA rigoroso que unem forças na missão arriscada do pouso histórico da Apollo 11 na Lua.

Reveja os dois trailers oficiais lançados especialmente para o longa:

Além dos dois atores principais, o elenco do filme também traz Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano e Woody Harrelson.

Rose Gilroy atua como roteirista, enquanto Johansson, Jonathan Lia, Keenan Flynn e Sarah Schechter são produtores. Robert J. Dohrmann, por sua vez, atuou como produtor executivo.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$29,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos/serviços usando os nossos links de afiliado.