Grok, chatbot de IA do X, é liberado gratuitamente para todos os usuários

Luiz Gustavo Ribeiro
06/12/2024 • 16:10
Grok na web

No mês passado, informamos aqui que o X (ex-Twitter) estava testando a possibilidade de liberar o acesso ao Grok, seu chatbot de inteligência artificial, para não assinantes — o que foi oficializado agora.

Segundo informações do The Verge, o X oferece a capacidade de enviar até dez mensagens para o Grok a cada duas horas no modo gratuito.

Grok gratuito no app X para iOS

Além de comandos de texto, o Grok também aceita conteúdos visuais (como imagens e vídeos), podendo elaborar raciocínios mais contextualizados. A ferramenta oferece, ainda, um Modo Divertido, que pode ser ativado/desativado diretamente pela barra superior. Atualmente, o modelo usado é o Grok2, o “mais inteligente” da xAI.

Por falar na xAI, a empresa também está considerando lançar um aplicativo independente para o Grok, de acordo com uma matéria do The Wall Street Journal — o que o tornaria um rival ainda maior de outros chatbots gratuitos, como o ChatGPT (da OpenAI), o Gemini (do Google), o Copilot (da Microsoft) e o Claude (da Anthropic).

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
